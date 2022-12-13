Viktor Bout, Jirinovski’nin partisi LDPR’ye katıldı

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RUSYA, (DHA) – ABD’li basketbol yıldızı Brittney Griner karşılığında mahkum takasıyla Rusya’ya verilen Viktor Bout, dün Vladimir Jirinovski’nin 1992’de kurduğu Liberal Demokrat Parti’ye (LDPR) katıldı.

ABD’de silah kaçakçılığı suçlamasıyla hüküm giyip hapishanede cezasını çekmekte olan Viktor Bout, Rusya’da tutuklu bulunan ABD’li basketbol yıldızı Brittney Griner karşılığında mahkum takasıyla geçen hafta Rusya’ya getirilmişti.

LDPR Partisi dün düzenlediği törenle Viktor Bout’un, partiye katıldığı açıklandı. Düzenlenen törenle Bout’a partinin lideri Leonid Slutskiy tarafından parti üyeliği kimliği verildi. LDPR Partisi, 1992 yılında Sovyet Birliğinin dağılmasının ardından ve bu yıl hayatını kaybeden Vladimir Jirinovski tarafından kurulmuştu.

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