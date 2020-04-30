Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen ‘Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi’nde alınan kararların takibini yapmak üzere ‘Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları Toplantısı’ düzenlendi.

Videokonferans ile gerçekleştirilen toplantıda, üye ülkeler arasında pandemiyle mücadelede iş birliğini güçlendirme ve ortak tedbirler alma konusunda mutabakata varıldı.

Türk Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, videokonferans ile yapılan toplantıya; Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade, Kırgızistan Ulaştırma ve Yol Bakanı Janat Beyşenov, Özbekistan Ulaştırma Bakanı Elyor Ganiev, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakan Yardımcısı Berik Kamaliyev ve Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı Ulaştırma Politikalarından Sorumlu Devlet Sekreteri Laszlo Mosoczi katıldı.

ORTAK TEMAS VE ÇABALARI ARTIRMA KARARI ALINDI

Ulaştırma bakanları, toplantıda küresel pandeminin bölge ülkelerinin ekonomileri üzerinde yaratmış olduğu olumsuz etkileri gidermek amacıyla üye ülkeleri birbirine bağlayan Trans-Hazar Doğu-Batı Uluslararası Taşımacılık Koridoru’ndaki taşımaların kolaylaştırılması ve hızlandırılması yolunda atılması gereken öncelikli adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüs salgınına karşı mücadele nedeniyle ilgili ulusal makamlar tarafından uygulanan tüm önlemleri masaya yatıran Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları, karşı karşıya olunan kısıtlamalar çerçevesinde ulaştırma operasyonlarını kesintisiz sürdürebilmek için ortak temas ve çabaları artırma kararı aldı. Üye ülkeler arasındaki taşımacılık kotaları, geçiş belgeleri, transit geçiş ücretleri ve sürücü vizeleri konularında kolaylık sağlanması üzerinde mutabık kalan Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları, Hazar Denizi’nde Ro-Ro hatlarındaki ücretlerde indirim yapılması, ihtiyaç duyulan ek geçiş belgelerinin temini ve mütekabiliyet çerçevesinde geçiş ücretlerinin kaldırılması konularını da tartışma imkanı buldu.

‘GÖREV GÜCÜ’ OLUŞTURULMASINA KARAR VERİLDİ

Toplantıda ayrıca salgın sırasında nakliye ve lojistiği etkin koordine etmek; insani yardımların, temel tüketim mallarının, ilaçların ve tıbbi ekipmanın teslimatı için yük araçlarının sınırlardan veya kontrol noktalarından geçişini kolaylaştırmak ve bu alanda ortaya çıkabilecek sorunlara hızlı çözümler üretmek amacıyla tarafların ulaştırma ve ticaret bakanlıkları ile gümrük idarelerinin katılımıyla ‘görev gücü’ oluşturulmasına karar verildi. Taşımacılık sürelerini azaltmak ve idari engelleri aşmak amacıyla üye ülkeler arasında malların hızlı hareket edebileceği ‘yeşil koridor’ oluşturulması konusunda mutabakata varıldı. Bakanlar, ilaveten 2019 tarihli Türk Konseyi Bakü Zirvesi’nde devlet başkanları tarafından talimatı verilen, üye ülkeler arasında çok-modlu taşımacılığa imkan verecek Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması’nı kısa süre içinde hayata geçirme konusunda mutabık kaldı.