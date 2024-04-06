Denetimsiz motosikletli kuryeler trafikte tehlike saçıyor
Şehir içinde sayıları giderek artan motokuryeler, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde araçların önünde tehlikeli hareketler yapıyor.
Sayıları gün geçtikçe artan motokuryeler, trafikte tehlike yaratıyorlar. Ankara’da dün akşam Ankara Mevlana Bulvarı üzerinde trafiğin yoğun oldu saatlerde plakasız bir motokurye, araçların önünde tehlikeli hareketlerde bulundu.
Vatandaşın cep telefonundan motokuryenin yaptı hareketler saniye saniye çekildi ve emniyete bildirildi. Takip edildiğini ve çekim yapıldığını fark eden motorcu trafik kurallarını hiçe sayarak ters yönde hızla gözden kayboldu.
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06 Nis 2024 - 00:36 Ankara- Asayiş
Mahreç Ayşe Jülide Özdem
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.