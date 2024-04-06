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Denetimsiz motosikletli kuryeler trafikte tehlike saçıyor

Şehir içinde sayıları giderek artan motokuryeler, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde araçların önünde tehlikeli hareketler yapıyor.

Sayıları gün geçtikçe artan motokuryeler, trafikte tehlike yaratıyorlar. Ankara’da dün akşam Ankara Mevlana Bulvarı üzerinde trafiğin yoğun oldu saatlerde plakasız bir motokurye, araçların önünde tehlikeli hareketlerde bulundu.

Vatandaşın cep telefonundan motokuryenin yaptı hareketler saniye saniye  çekildi ve  emniyete bildirildi. Takip edildiğini ve çekim yapıldığını fark eden motorcu trafik kurallarını hiçe sayarak ters yönde hızla gözden kayboldu.

 
 
 
 
 
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# Ankara, motosıkletlı kurye, tehlıkelı hareketler, maganda, bir

06 Nis 2024 - 00:36 Ankara- Asayiş

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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