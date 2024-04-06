Denetimsiz motosikletli kuryeler trafikte tehlike saçıyor

Sayıları gün geçtikçe artan motokuryeler, trafikte tehlike yaratıyorlar. Ankara’da dün akşam Ankara Mevlana Bulvarı üzerinde trafiğin yoğun oldu saatlerde plakasız bir motokurye, araçların önünde tehlikeli hareketlerde bulundu.

Vatandaşın cep telefonundan motokuryenin yaptı hareketler saniye saniye çekildi ve emniyete bildirildi. Takip edildiğini ve çekim yapıldığını fark eden motorcu trafik kurallarını hiçe sayarak ters yönde hızla gözden kayboldu.