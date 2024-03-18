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"Gerekiyorsa bir alt lige ineceğiz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de dün yaşanan ve tepkileri üzerine çeken olay üzerine açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de, dün Trabzonspor ile oynadıkları maçta yaşanan ve tepkileri üzerine çeken olay üzerine açıklamalarda bulundu.

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18 Mar 2024 - 19:53 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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