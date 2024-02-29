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Emekliler her salı eylem yapıyor
Köyceğiz’de yaşayan emekliler dayanışma platformu kurarak, Öğretmenevi’nin önünde her salı eylem yapıyorlar.
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Köyceğiz’de yaşayan emekli vatandaşlar “Emekliler Dayanışma Platformu” kurdular. Emekliler her salı günleri Köyceğiz Öğretmenevi önünde toplanıyorlar.
Atatürk bütünün önüne dizilen emekliler ellerinde “Emekliyiz dilenci değiliz, Yiye yiye doymadınız, halimizi sormadınız. Herkes bir gün emekliliği tadacak” yazılı pankartlarla sorunlarını dile getiriyorlar.
29 Şub 2024 - 12:28 Muğla/ Köyceğiz- Gündem
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.