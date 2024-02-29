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Emekliler her salı eylem yapıyor

Köyceğiz’de yaşayan emekliler dayanışma platformu kurarak, Öğretmenevi’nin önünde her salı eylem yapıyorlar.

Emekliler her salı eylem yapıyor
Emekliler her salı eylem yapıyor
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Köyceğiz’de yaşayan emekli vatandaşlar “Emekliler Dayanışma Platformu” kurdular. Emekliler her salı günleri Köyceğiz Öğretmenevi önünde toplanıyorlar.

Atatürk bütünün önüne dizilen emekliler ellerinde “Emekliyiz dilenci değiliz, Yiye yiye doymadınız, halimizi sormadınız. Herkes bir gün emekliliği tadacak” yazılı pankartlarla sorunlarını dile getiriyorlar.

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29 Şub 2024 - 12:28 Muğla/ Köyceğiz- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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