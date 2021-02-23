Ana Sayfa Güncel Haberler Video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla öldü/ Ek fotoğraflar
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Kadir İnanır koronavirüs aşısı oldu
İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL , (DHA) - Usta oyuncu Kadir İnanır (71), koronavirüs aşısı oldu. Sosyal medya hesabından fotoğrafını da paylaşan Kadir İnanır, "Herkesi...
Çaldıkları motosikletleri almaya gelince yakalandılar
Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çaldıkları motosikletleri bıraktıkları yerden almaya gelen hırsızlık şüphelileri polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Alanya...
Doğu’da 1400 köy kar hapsinde; ‘çığ’ uyarısı yapıldı
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Bitlis’te 188 köy yolu kardan kapandı
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