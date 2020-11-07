Vezneciler’deki terör saldırısıyla bağlantılı 6 kişi tutuklandı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) – VEZNECİLER’de 2016 yılında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısıyla ilgili bağlantılı olduğu belirlenen 6 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledii. 28 Ekim’de eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda ise tabanca ve tabancaya ait 6 fişek, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. 2016 yılında Fatih Vezneciler gerçekleştirilen bombalı saldırıda keşif yaptıkları ve lojistik destek sağladıkları belirtilen 10 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü için adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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