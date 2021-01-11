Veysel Eroğlu: Sarıçay Barajı projesini Aydın Belediye Başkanı oyaladı

AYDIN (DHA)- ORMAN ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, Aydın’ın su ihtiyacını giderecek Sarıçay Barajı projesini daha önce hayata geçireceklerini ancak kendilerini, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanının oyaladığını söyledi. Eroğlu, “DSİ’ye gerek yok, biz bu barajı belediye olarak kendimiz yaparız dediler, şayet DSİ’yi oyalamasaydı bu proje, çoktan tamamlanarak hizmete alınacaktı” dedi.

Afyonkarahisar milletvekili, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Aydın’a olan gönül bağını sürdürmeye devam ediyor. Kentin 141 yıllık hayalini gerçekleştirdiklerini söyleyen Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu 18 yılda su ihtiyacını karşılamaya yönelik 7,2 milyar TL’lik yatırım yaparak12 baraj ile 7 gölet inşa ettiklerini, 92 derenin de ıslahını gerçekleştirerek 480 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını belirtti. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bundan sonraki süreçte suyun yönetimini doğru yapması gerektiğinin altını çizdi. Suyun hata kabul etmeyeceğini, bunun için de bilgi, tecrübe, aşk ve heyecan gerektiğini belirten Prof. Dr. Eroğlu Aydın’a yapılan su yatırımları ile hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye’nin gelişmesinde ve kalkınmasında büyük hizmetleri olan, demokrasi şehidimiz Rahmetli Başvekil Adnan Menderes’in aziz hatırasını yaşatarak; çalışkan ve misafirperver Aydınlı hemşehrilerimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak için büyük yatırımlar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile ‘efeler diyarı’ güzel Aydın’a olan gönül bağım sebebiyle, Aydın’ın su yatırımları ve içme suyu meselesiyle bizzat ilgilendim. Aydın’ın su kaynaklarını değerlendirmek ve topraklarını sulamak için son 18 yılda baraj, gölet, sulama tesisi, içme suyu temin tesisleri ve taşkın koruma tesisi gibi pek çok su yatırımını kente kazandırdık. Aydın’a su ile alakalı takriben 7,2 milyar TL’lik muazzam bir yatırım yaptık. 12 baraj ve 7 gölet inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Takriben 480.000 dekar araziyi sulamaya açarak yıllık 676 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 92 dere ıslahı gerçekleştirerek; Aydın şehir merkezi, 112 yerleşim yeri ve 95.000 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk”.

‘AYDIN’IN 141 YILLIK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK’

“Aydınlıların 141 yıl önce 1869 yılında Sultan Abdülaziz’e ilettikleri hayallerini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti olarak biz gerçekleştirdik” diyen Eroğlu açıklamasını söyle sürdürdü:

“İnşa ettiğimiz barajlardan biri de ülkemizin ve dünyanın sayılı barajlarından ‘Çine Adnan Menderes Barajı’. Sulama ve enerji üretimine faydası olan bu baraj, aynı zamanda yıllık 180 milyon TL taşkın zararını da önlemektedir. 10.10.2010 tarihinde, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanlığı döneminde 110 dev eserle birlikte bu tesisi, bizzat yerinde hizmete almış ve demokrasi şehidimiz Rahmetli Adnan Menderesin adını yaşatmak için barajın ismi ‘Çine Adnan Menderes Barajı’ olarak değiştirilmiştir. Aydın’a kazandırdığımız barajlardan biri de ‘Gökbel Barajı’dır. Bu baraj, çok önemli bir proje olup Çine Ovası’nda ve Koçarlı’da 215.840 dekar münbit araziyi, sulayacaktır. Daha önce, sulanacak bu alanın terfi ile sulanması söz konusuydu. Bu durum çiftçilerimize ilave maliyet getirecekti. Ben araziyi bilen, inceleyen biri olarak projeyi yerinde incelemiştim ve araziyi cazibeyle sulayacak bir barajı planladık. Gökbel Barajı’nın yapılması kararlaştırıldı. Bu barajın sağlayacağı faydayı hesap ederek bu barajın inşa edilmesi talimatını vermiştim. Gökbel Barajı ve Koçarlı Mağarası Sulaması 1. Kısımda bulunan 31,5 km iletim hattı tamamlanmıştır”.

‘AYDIN’IN 2050 YILINA KADAR İÇMESUYU HAZIR’

Bölgeye kazandırılan tesislerle ile Aydın’ın 2050 yılına kadar su sorunu yaşamayacağını ifade eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Aydın’a kazandırdığımız daha pek çok baraj, gölet ve sulama tesisi var. Ancak içinde bulunduğumuz kısmi kuraklık sebebiyle şehre kazandırdığımız içme suyu çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Aydın, turizm ve ziraatın birlikte olduğu bir il olması sebebiyle özellikle son 18 yılda büyüdü ve gelişti. Aydın şehir merkezinin nüfusu, takriben 300.000’dir. Şehrin nüfusu arttıkça içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı da arttı. İktidara geldiğimizde Aydın’ın içme suyu ihtiyacı, yeraltı kuyularından karşılanıyordu. Ancak su sıkıntısı baş göstermeye başlamıştı. Şehrin nüfusunun artmasıyla birlikte Aydın’a yeni su kaynakları getirmek gerekiyordu. Hazırlamış olduğumuz ‘İçme suyu Eylem Planı’ ile Aydın’ın mevcut nüfusunu ve içme suyu kaynakları ile gelecekteki muhtemel nüfusunu dikkate alarak detaylı bir çalışma gerçekleştirdik. Aydın’ın içme suyu meselesini kökünden çözecek olan proje ‘İkizdere Barajı’nın inşa edilmesiydi. 1998 yılında temeli atılmasına rağmen 2003 yılına kadar barajın sadece %18’i tamamlanmıştı. O dönem, Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile İkizdere Barajı’nın ödeneklerini artırdık, inşaat çalışmalarını hızlandırdık. İkizdere Barajı, İncirliova ilçesinin 5 km kuzeyinde İkizdere Çayı üzerinde inşa edilmiştir. Aydın’a ve burada yaşayan aziz kardeşlerimize olan muhabbetim sebebiyle projeyi bizzat takip ettim. Yapılan muazzam çalışmalar neticesinde baraj inşaatını tamamlayarak 14.05.2010 tarihinde su tutma çalışmalarına başlanmıştı. 05.08.2010 tarihinde, O dönem Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın’a verdiği özel önemden dolayı, barajın açılışına bizzat katılmıştı ve tesisi hizmete almıştık. İkizdere Barajı, 113 metre yüksekliğinde olup, 195 milyon m3 su biriktirme hacmine sahiptir. İkizdere Barajı’yla birlikte üç kısım halinde inşa ettiğimiz takriben 75 km isale hattı, terfi merkezi ve günlük kapasitesi 65.000 m3 olan içme suyu ileri arıtma tesisi hizmete alınmıştır. Netice olarak İkizdere Barajı ve Tabakhane Deresi’nden alınan su ile inşa ettiğimiz regülatör, terfi merkezleri, isale hattı ve modern içme suyu arıtma tesisiyle Aydın şehir merkezi ile 30 yerleşim yerinin 2050 yılına kadar takriben 585.000 kişinin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı karşılanmıştır” dedi.

‘SU; BİLGİ, TECRÜBE VE AŞKLA YÖNETİLİR’

Aydın şehir merkezinin yanı sıra ilçelerinin de içme suyu, ihtiyacını karşılamaya yönelik projeleri gerçekleştirdiklerini hatırlatan Eroğlu açıklamasında suyun yönetiminin kolay olmadığını hatırlattı. Eroğlu, suyun hata kabul etmeyeceğini bu nedenle bilgi, tecrübe, aşk ve heyecanla çalışmak gerektiğini söyledi. Aydın ve ilçelerine yönelik yaptıkları yatırımlarla ilgili Eroğlu, “Koçarlı ilçesinin içme suyu ihtiyacını inşa ettiğimiz 13,5 km isale hattı ve terfi merkezi ile İkizdere Barajı ve Tabakhane Deresinden karşıladık. Aydın’ın en büyük ilçelerinden Nazilli, Kuyucak, Buharkent ve bu yerleşim yerlerine bağlı 10 adet yerleşim yerinin 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını, 2012 yılında hizmete aldığımız Karacasu Dandalaz Barajı ile karşılamak için muazzam bir proje geliştirdik. 16.03.2018 tarihindeki temel atma merasimine bizzat katıldığım proje ile Karacasu Dandalaz Barajı’ndan alınacak suyu 95,3 km uzunluğunda isale hattı, günlük kapasitesi 45.000 m3 olan ileri içme suyu arıtma tesisi, 9 adet içme suyu haznesi ve 3 adet terfi merkezi ile yerleşim yerlerine iletilecektir. Çalışmaların devam ettiği bu tesislerle Nazilli, Kuyucak, Buharkent ve bu yerleşim yerlerine bağlı 10 adet yerleşim yerinin 2050 yılına kadar takriben 235.000 nüfusa yetecek içme ve kullanma suyu temin edilecektir. Ayrıca sahil bölgesinde bulunan Kuşadası, Söke ilçeleri ile Davutlar ve Güzelçamlı yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için Sarıçay Barajı’nı projelendirdik. Çok uzun süre önce projelerini tamamlamamıza rağmen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının ‘DSİ’ye gerek yok, biz bu barajı Belediye olarak kendimiz yaparız’ diye söylemesi sebebiyle inşaatına başlamamıştık. Ancak Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Sarıçay Barajı’nı inşa edemeyeceği anlaşılınca, Aydın Milletvekillerimizin ve vatandaşlarımızın talebi üzerine DSİ tarafından Sarıçay Barajı’nın inşaat ihalesi yapıldı. Ardından da çalışmalarına başlanmıştır. Aydın Büyükşehir Belediyesi, şayet DSİ’yi oyalamasaydı bu proje, çoktan tamamlanarak hizmete alınacaktı. Sarıçay Barajı da tamamlanınca Aydın’ın tamamının içme suyu meselesi çözülmüş olacaktır. Biz Aydın için gereken bütün içme suyu tesislerini inşa ettik. Bundan sonra Büyükşehir Belediyesinin kayıp kaçakların azaltılması, eksik şebekelerin yenilenmesi ve iyi bir su yönetimi yapması büyük ehemmiyet arz etmektedir. Suyun yönetimi, kolay değildir. Hiçbir şekilde hata kabul etmez. Bilgi, tecrübe, aşk ve heyecan gerektirir. Bugüne kadar Allah’a şükür Aydın’ımızı susuz bırakmadık” ifadelerini kullandı.

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