‘Veterinere götüreceğim’ diyerek aracına aldığı yaralı ceylanla kayıplara karıştı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Seferihisar ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, otomobilin çarptığı yaralı ceylanı, ‘Veterinere götüreceğim’ diyerek, aracına alıp, kayıplara karıştı.

Kazaya tanık olan Doğan Albayrak, “Yardım için yol kenarında durmuştum. Ceylanı alan aracı takip ettim ancak plakasını alamadım’ dedi.

Seferihisar-İzmir Karayolu Bademler mevkisinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda; Seferihisar’dan İzmir yönüne giden otomobil, Bademler mevkisinde, sürücüsünün frene basıp, direksiyonu kırmaya çalışmasına rağmen, yolun karşısına geçmeye çalışan ceylana çarptı.

Yaralı ceylanın yardımına, kazaya tanık olan sürücüler koştu. Beyaz renkli bir otomobilin sürücüsü ise hafif yaralı ceylanı, ‘Veterinere götüreceğim’ diyerek aracına alıp, olay yerinden uzaklaştı.

‘PLAKASINI ALAMADIM’

Kazaya tanık olan Mimar Doğan Albayrak, “Ceylan çok hafif yaralandı. Aracı yol kenarına çektiler. Ben de yardım etmek için durdum. Çarpan otomobildekiler, telaşla ne yapacaklarını bilemeyip jandarmayı aradılar ancak sonuç alamadılar. Ben de Urla Belediyesi’ni aradım. Yanıt alamayınca Veteriner Hekimleri Odası Başkanı arkadaşımı aradım. O sırada biri geldi, ‘Veterinere götürelim’ dedi. Ben de ‘Hemen arkada, Çamlı’da iki tane veteriner kliniği var, en yakın orası’ dedim. ‘Ben ileride başka bir yere götüreceğim’ gibisinden bir şeyler söyleyerek ceylanı alıp beyaz bir otomobille gitti. Kazayı yapanlar da telaşla ona yardım ettiler.

Ben tanışıyor olduklarını zannettim. Hayvanı alanların peşinden gittim. Kırmızı ışığa takıldım, onlar uzaklaştı. Plakasını alamadım” dedi.

‘CEYLANIN NEREDE OLDUĞUNU BİLEN YOK’

Albayrak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri ile irtibata geçirdiğini belirterek, “Takriben olaydan 20-25 dakika sonra tüm bilgileri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ne ulaştırdım. Ekipler olayı araştırdılar ve hayvanın o bölgedeki hiçbir veterinere gitmediğini tespit ettiler. Kazayı yapanlarla da görüşmüşler, onlar da ceylanın akıbeti hakkında bilgi sahibi değillermiş. Şu an ceylanın nerede olduğunu bilen yok. Ceylan hafif yaralanmıştı. O bölgede ceylan olması da ilginç. Tilki ve sansar görmüştük, ama ceylanı o bölgede ilk kez görmüş olduk” diye konuştu.

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