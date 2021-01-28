Veteriner ve eşi, beslediği sokak köpeğini tüfekle vurulmuş halde buldu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, emekli veteriner Hamza Güloğlu, eşi Nermin Güloğlu ile sahiplendikleri sokak köpeklerinden birini ayaklarından bağlı, tüfekle vurularak öldürülmüş buldu. Gördükleri karşısında gözyaşlarına hakim olamayan çift, suç duyurusunda bulunarak köpeği vuran kişinin bulunmasını istedi.

Olay, Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Emekli veteriner Hamza ile Nermin Güloğlu çifti, boş arazide kendi imkanlarıyla kurdukları barınaklarda sahiplendikleri köpekleri beslemeye başladı. Günlük olarak yemek getirerek köpeklere bakan Güloğlu çifti, dün gittikleri barınakta bir köpeği ayaklarından bağlanmış tüfekle vurularak öldürülmüş halde buldu. Manzara karşısında şoke olan çift, gözyaşlarına hakim olamadı. Bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen çift, polis merkezine giderek, suç duyurusunda bulundu. Gözyaşları döken Nermin Güloğlu, köpeğe ateş edenlere isyan ederek, “Hayvanın her yeri delik deşik. Bu ne canilik, bu insanlık bu kadar mı bitti? Şu cana nasıl kıydınız. Ben bunlara çocuğum gibi bakıyordum” diye gözyaşı döktü.

Hamza Güloğlu da sahipsiz hayvanları beslediklerini belirterek, “Eşimle birlikte her sabah yemek getiriyoruz sokak hayvanlarına. 40’a yakın hayvan besliyoruz. Sabah, bir baktık ki beslediğimiz köpeklerden biri ölmüş, kanlar içerisinde. Ateş etmişler. Suç duyurusunda bulunduk” dedi.

FOTOĞRAFLI