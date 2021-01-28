Ana Sayfa Güncel Haberler Veteriner ve eşi, beslediği sokak köpeğini tüfekle vurulmuş halde buldu/ Ek fotoğraf
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Trakya’da kar yağışı etkili oluyor
Ali Can ZERAY- Mehmet YİRUN- Ünsal YÜCEL- Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,TEKİRDAĞ (DHA)- TRAKYA'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor....
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