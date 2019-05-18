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18 Mayıs 2019
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Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi, veteriner hekimlerin yaşadığı sorunları, çözüm önerileriyle birlikte TBMM Tarım Komisyonu’na götürdü.
Politika Haberleri

Veteriner hekimlerin sorunları TBMM’de

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Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi, veteriner hekimlerin yaşadığı sorunları, çözüm önerileriyle birlikte TBMM Tarım Komisyonu’na götürdü.

Meclis Tarım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç’a sunulan dosyada, Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Sınavı’nın (VUS) bir an önce başlatılması talebi de yer aldı.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ve Genel Sekreter H. Haluk Aşkaroğlu TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç’ı makamımda ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında konuşan Ali Eroğlu, TVHB Merkez Konseyi’nin veteriner hekimlerin sorunlarına çözüm getirilmesi, veteriner hekimlik hizmetlerinin daha etkin ve güçlü bir yapıya kavuşturulması başta olmak üzere veteriner hekimliği doğrudan ilgilendiren konularda kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Veteriner hekimlerin yaşadığı sorunları aktarıp çözüm önerilerinin konuşulduğu ziyarette, Başkan Ali Eroğlu, TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç’a çeşitli konulardaki taleplerini içeren bir dosya sundu. Dosyada gündeme getirdikleri konularla ilgili bilgi veren Ali Eroğlu, öncelikle Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Sınavı’na (VUS) yönelik beklentileri dile getirdiklerini söyledi. Eroğlu, fiili hizmet tazminatı, yıpranma payı ve sağlık çalışanlarının emekli maaşlarında yapılan iyileştirmelerden veteriner hekimlerin de yararlandırılmasını konularındaki isteklerini dile getirdiklerini belirtti. Eroğlu şu bilgileri de verdi:

“TVHB’nin Ulusal Beslenme Konseyi (UBK), Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu’nda temsil edilmesi ile Veteriner Hekimlerin UBK’nın Bilimsel Komisyonlarında yer alması gerektiğini dile getirdik. Ayrıca kamuda istihdam edilen veteriner hekim sayısının artırılması, veteriner tıbbi ürünler, E-reçete ve İlaç Takip Sistemi’nin (İTS) uygulanmasında yaşanın sıkıntıların giderilmesi, eğitime başlama ve eğitime devam için asgari standartlar geliştirilen programların içerisine veteriner fakültelerinin de dâhil edilmesi yönündeki beklentilerimize de dosyada yer verdik.”

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