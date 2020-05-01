Veteriner hekimler; eğitimlerinde, çalışma koşullarında, özlük haklarında eşitlik istiyorlar. Haklı davalarına destek istiyorlar. Bunu da herkesten istiyorlar.

Duyun seslerini…

Bu ülkenin önemli meslek gruplarından birisi de 30 bin üyesiyle veteriner hekimlerdir

Veteriner hekimler yıllardır;

Kendilerine yeterince önem verilmediğinden, alınan kararlarla bunun ortaya konulduğundan yakınırlar.

Önemli bir sağlık çalışanı grubu olmakla birlikte diğer sağlık çalışanlarından ayrı tutulduklarını vurgularlar.

Kısaca;

kırgınlar,

mutsuzlar,

umutsuzlar.

Sonunda harekete geçtiler. Son günlerde twitterda etkin bir şekilde faaliyet gösterdiler. Twitterda#bizneyiz dediler. #bizveterinerhekimiz dediler. #veterinerhekimsizsağlıkolmaz dediler ve takipleşmeye başladılar. Hem Türkiye hem dünyada “tt” bile oldular.

Sonra, 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Gününde saat 21.00’den itibaren#DünyaVeterinerHekimlerGünü hashtagı (twitterde kullanılan etiketleme) ve “TEK SES, TEK YÜREK”sloganıyla twitter gündemine damga vurdular. Zirve yaptılar. Bu hashtag adı altında, 90 bine yakın tweet attılar.

Öyle ki hashtagı açan Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi, TVHB Sosyal Medya Grubuna ve dışardan destek olanlara teşekkür yazısı kaleme aldı.

Bence bu veteriner hekimler için bir başlangıç olmalıdır. Önemli bir sinerji yakalanmıştır. Bu sinerji sorunların çözümü için kullanılmalıdır.

Peki, veteriner hekimler ne istiyor? Niye 90 bine yakın tweet attılar?

Bunu TVHB’ye sordum ve aşağıdaki yanıtları aldım.

Özetleyerek veriyorum.

Veteriner hekimlerin talepleri

Veteriner hekimler;

Almanya’da 5, Fransa’da 4, İngiltere’de 7, İspanya’da 10 veteriner fakültesine karşın Türkiye 32 veteriner fakültesi olmasını istemiyorlar. Fakülte sayısının azaltılmasını, eğitimin ve teknik alt yapının uluslararası standartlara çıkarılmasını, ÖSYM sınavlarında taban puan oluşturulmasını istiyorlar.

Yaklaşık 30 yıldan bu yanadır Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde uzmanlık eğitimi yapılmayan veteriner hekimliğinde, 2018 yılında çıkarılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin hayata geçirilmesini talep ediyorlar.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde taşra yapılanmasını da içeren Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kurulmasını istiyorlar.

Tarım ve Orman Bakanlığında hayvan sağlığı, gıda güvenliği, veteriner halk sağlığı ve hayvan refahının bir bütün olarak yürütüleceği, merkezden taşraya emir komuta zincirinin kesintiye uğramaksızın çalışacağı tek ve bağımsız bir Veteriner Otoritesi, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü talep ediyorlar.

Ülke genelinde norm kadro çalışmalarının bir an önce yapılmasını, Tarım ve Orman Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına, Belediyelere veteriner hekim alınmasını, binlerce işsiz veteriner hekimin iş bulmasını istiyorlar.

Sahipsiz hayvan popülasyonu ve hayvan hakları ihlallerinin en aza indirilmesi, yaban hayatın desteklenmesi, korunan tür ve alanlara sahip çıkılması için de kamuda yeterince veteriner hekim çalıştırılması gerektiğine inanıyorlar.

Büyükşehir Belediyelerinde veteriner işleri daire başkanlıklarının oluşturulmasını, il ve ilçe belediyelerinde veteriner işleri müdürlüklerinin kurulmasını, ilçe belediyeleri için veteriner hekim istihdamının zorunlu tutulmasını talep ediyorlar.

Yerel yönetimlerin, keyfi uygulamalar ile değil, yasanın verdiği görevleri etkin kadro ve imkânlarla yerine getirmesini istiyorlar.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi yasasından dışlanmak istemiyor

Tek Sağlık Yasası çıkarılarak yasal ve yapısal düzenlemelere bir an önce başlanmasını talep ediyorlar.

Veteriner hekimlerin çalışma ortamlarında önemli bir risk faktörü olan şiddete karşı korunmaları için, sağlıkta şiddetin önlenmesi yasasından veteriner hekimlerin dışlanmasını istemiyorlar.

Yılda 2 ay yıpranma uygulamasından yararlanmak istiyorlar

Sağlık çalışanlarına uygulanan daha sonra veteriner hekimlerde kaldırılan ve kamuoyunda yıpranma payı olarak bilinen, yılda 2 ay fiili hizmet zammı uygulamasından veteriner hekimlerin de yararlanmasını istiyorlar.

Emekli hekim ve diş hekimleri için yapılan iyileştirmelerden emekli veteriner hekimlerinin de faydalandırılmasını talep ediyorlar.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Sosyal Politikalar ile yeni oluşturulan Gıda, Tarım, Orman ve Hayvancılık Politikaları Kurullarında veteriner hekimlere, Ulusal Beslenme Konseyi Bilim Komisyonunda veteriner hekim öğretim üyelerine yer verilmesini istiyorlar.

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yüksek Danışma Kurulunda, Ulusal Beslenme Konseyinde daimi üye olarak temsil edilmesini talep ediyorlar.

Kendileriyle ilgili kararlar alınırken, örgütleri Türk Veteriner Hekimleri Birliği başta olmak üzere tüm paydaşların fikir ve görüşlerine başvurulmasını istiyorlar.

Veteriner hekimler;

Ayrıcalık istemiyorlar.

Yapılamayacak şeyler de istemiyorlar.

Eğitimlerinde,

Çalışma koşullarında,

Özlük haklarında

Eşitlik istiyorlar.

Haklı davalarına destek istiyorlar.

Bunu da herkesten istiyorlar.

Duyun seslerini…