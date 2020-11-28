Veteriner Fakültesi öğrencileri, mezuniyete tedavi ettikleri köpekle katıldı

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- ANKARA Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, fakültede tedavi edip sahiplendikleri köpek ile mezuniyet törenine katıldı.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2020 Yılı Mezuniyet ve Meslek Yemin Töreni, üniversite salonunda yapıldı. Törene Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, Türk Veteriner Hekimler Birliği, Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, üniversite yönetimi ve pandemi nedeniyle sadece dereceye giren öğrenciler katıldı. Öğrenciler, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak fakülteye getirilen ve tedaviyle sağlığına kavuşturup sahiplendikleri Sibirya kurdu köpeği de törene getirdi. Öğrencilerin hayata döndürdüğü ve ‘Blue’ adını verdikleri köpek, tören boyunca salonda yer aldı.

Törende öğrenciler meslek yemini etti. Ardından dönem birincisi Sibel Arslan, yaş kütüğüne ismini çaktı. İlk dörde giren Sibel Arslan, Kerem İsmail Tomor, Mehmet Gülcü ve Zeynep Bideci’ye çeşitli hediyeler ve plaketleri verildi. Veteriner hekim olmaya hak kazanan 4 öğrenci, 2 metrelik mesafede tüm arkadaşları adına kep attı. Bu sırada ‘Blue’ da kendisini öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, veterinerlik mesleğinin önemini vurgulayarak Ankara Üniversitesinin her alanda olduğu gibi bu alanda da verdiği eğitime dikkat çekti. Prof. Dr. Necdet Ünüvar, mezuniyet törenine getirilen Sibirya kurdunu tedavi eden öğrencilere de teşekkür etti.

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