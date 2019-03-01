Ankara’nın lounge müzik merkezi Vesperna Sahne’ye yıldız yağacak. Ayta Sözeri, Ayhan Sicimoğlu ve Yeşim Salkım’ın müthiş müzik ziyafeti eşliğinde misafirlerine benzersiz bir deneyim sunan Vesperna Sahne’de ünlüler geçidi başlıyor.

Ankara’nın lezzet merkezinden, enfes kokular eşliğinde güzel tınılar yayılıyor. Açıldığı günden bu yana Ankara’nın sosyal yaşamına renk katan ve misafirlerine lounge müzik eşliğinde benzersiz bir yeme ve içme deneyimi sunan Vesperna, şimdi de Vesperna Sahne ile eğlence hayatına yeni bir soluk getiriyor.

ANKARA, MÜTHİŞ YEMEK ZİYAFETİ EŞLİĞİNDE MÜZİĞE DE DOYACAK

Ayta Sözeri ve Ayhan Sicimoğlu’nun her ay sahne aldığı Vesperna Sahne; gastronomi ve müziği bir arada sunup, Ankaralıları farklı bir konsept ile ağırlıyor.

Vesperna Ankara’da başlayan lezzet yolculuğu, yılın 365 günü, günün her saati en lezzetli yemekleri, en taze ekmekleri ve en özel tatlıları sunmaya devam ediyor. Congresium’un giriş katında hizmet veren Vesperna, Dünya, Akdeniz ve Türk mutfağının birbirinden farklı ve lezzetli yemeklerini aynı çatı altında topluyor.

Ayhan Sicimoğlu Vesperna Sahne’de

Her pazar açık büfe brunch ile her damak zevkine uygun lezzetler sunarak büyük beğeni toplayan Vesperna, hafta içi öğle saatlerinde servis ettiği “Business Lunch” menüsü ve her gün “Happy Hour” ile kendine yepyeni müdavimler yaratmayı hedefliyor. Mevsimlere göre hazırlanan menüsü ile eşsiz lezzetlerde, klasikleşen tatları sunan Vesperna, üç farklı tarzda dekore edilen locası ile özel günlerde misafirlerini ağırlıyor.

VESPERNA SAHNE’DE KEYİFLİ AKŞAMLAR DEVAM EDİYOR

Birbirinden ünlü sanatçıların sahne almaya devam ettiği Vesperna Sahne’nin gelecek programı ise şöyle;