Veri yedekleme de yapılan 4 hata

Şirketler için verilere kolayca ulaşmak büyük önem arz ederken verileri koruma altında tutmak da bir o kadar dikkat gerektiriyor.

Veri kaybına ya da sızıntısına neden olarak sabit disk arızalarını, fiziksel hasarları ya da siber saldırıları örnek gösteren Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, şirketlerin verilerini yedeklerken düştükleri 4 ortak hatayı ve çözümleri paylaşıyor.

Şirketlerin finansal ve teknolojik kaynakları kadar önemli olan verilerin, toplanması, depolanması ve koruma altında tutulması için önemli çabalar sarf ediliyor. Şirket verilerinin yedeklenmesinde önemli noktalara dikkat edilmediğini dile getiren Günal, veri yedeklemede sıkça karşılaşılan 4 hataya karşı kullanıcıları ve şirketleri uyararak önerilerde bulunuyor.

1. Yedeklenen verileri test edin. Şirketlerin yedekledikleri verileri düzenli olarak denetim altında tutmaması, verilerin yedeklendiği cihazlarda mevcut herhangi bir bozulma veya hata olup olmadığını bilmelerine engel olarak veri kaybının meydana gelmesine neden oluyor. Bu nedenle yedeklenen verilerin ve verilerin saklandığı cihazların düzenli bir şekilde test edilmesi gerekiyor.

2. Verilerin saklandığı yerin güvenliğini ya da dayanaklılığını test edin. Verilerin en güvenilir biçimde ofiste saklanabileceğini düşünen şirketlerin yangın, sel, deprem gibi felaketlere karşı savunmasız kaldığı görülüyor. Ayrıca verilerini bulut altyapısında yedekleyen şirketlerin de kullandıkları bulut hizmetinin yeterli güvenlik önlemi almaması, veri kaybına yada sızıntısına davetiye çıkarıyor. Bu nedenle kullanılan bulut ortamlarının güçlü şifrelerle korunması gerekiyor.

3. Tüm yumurtaları aynı sepete koymayın. Şirketlerin genel olarak verilerini tek bir seferde ve tek bir yerde yedekleme çabaları, iş dünyasında sıkça kullanılan “Tüm yumurtaları aynı sepete koyma!” kuralı ile ters düşüyor. Şirketlerin bu hatası veri kaybının yaşanması durumunda büyük zarar görmelerine neden oluyor. Verilerin farklı yerlerde birçok kez yedeklenmesi ise olası bir veri kayıplarına karşı acil kurtarıcı olabiliyor.

4. Yazılımları güncel tutun. Veri kaybının yaşanmaması için şirketlerin verilerini sakladıkları aygıtları da koruma altına alması gerekiyor. Kötü amaçlı yazılımlar ya da virüsler herhangi bir siber saldırı anında aygıtlara ve doğal olarak da verilere bulaşabiliyor. Bu durumlar için güncel antivirüs yazılımları ve güvenli WiFi bağlantıları kullanılması gerekiyor.