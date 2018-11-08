ÇankayaBelediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemesi gerekenmükelleflerine, 2018 yılı 2. taksiti son ödeme gününün 30Kasım 2018 tarihi olduğunu hatırlattı.

Belediyelere ödenen emlakve çevre temizlik vergilerini ödemede vatandaşların faizlekarşılaşmaması için vergilerini belirtilen tarihi kaçırmadanödemeleri konusunda uyarıda bulunan Çankaya Belediyesi,vatandaşlara banka ve belediyenin internet sayfasından online vezneyoluyla da ödeme imkanı sunuyor.

Çankaya Belediyesi, vergilerini ödeyecek vatandaşlara hafta içi mesai saatlerinde Belediye’ye ait 8 farklı noktada, internet üzerinden ve bankalar aracılığıyla ödeme yapma kolaylığı sağlıyor. 30 Kasım’a kadar hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında tüm veznelerde ödemelerini yapabilecek mükellefler, hafta sonuna denk gelen 17-18-24-25 Kasım tarihlerinde 09.00-16.00 saatleri arasında Çankaya Belediyesi merkez bina ve Çayyolu Ek Hizmet Binası veznelerinde ödeme yapabilecekler.

HALKBANK, DENİZBANK VE AKBANK’TAN ÖDEME YAPILABİLİYOR

Halkbank, Denizbank ve Akbank şubelerinden vergilerini ödeyebilecek Çankayalı mükellefler, belediyenin resmi internet sayfasındahttps://ebelediye.cankaya.bel.tr linkinden de ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar. Çankaya Belediyesine bağlı tahsilat şubelerinin adres ve telefonları ise şöyle:

Merkez: Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay 458 89 00

Dikmen Tahsilat Bürosu: İlke Cad. No:1 Sokullu Çankaya Evi içi – 481 21 36

Yıldız Tahsilat Bürosu: Çankaya Yıldız Mah. Artım Sok. Yıldız Semt Pazarı İçi – 441 66 54

Emek Tahsilat Bürosu: Emek Mah. 28. Cad. No:2 Semt Pazarı İçi – 215 76 99

Küçükesat: Esat Cad. No: 44 Çankaya Tapu İçi – 231 88 64

Küçükesat: Bülbülderesi Caddesi Esat Çankaya Evi içi

Çayyolu Tahsilat Bürosu: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı Özçelik İş Merkezi No:94 Kat 4 – 235 93 87

Yüzüncü Yıl Tahsilat Bürosu: 1516. Cad. Kapalı Pazaryeri içi -284 83 70