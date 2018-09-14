ABD eski Ticaret Bakanı Carlos Gutierrez, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin üzerinde uyguladığı ek gümrük vergilerinin, Çin büyümesine zarar vermeye başladığı an, ABD’nin söz konusu durumdan “pişman olacağı” uyarısı yaptı.

CNBC’ye konuşan Gutierrez, ABD’nin ek gümrük vergileriyle Çin’i “uçuruma sürüklediğini” ve küresel ekonomiyi de beraberinde götüreceğini belirtti ve ekledi:



“Eğer Çin yüzde 6 yerine yüzde 3 büyürse ve böylece Çin ekonomisinin büyüme oranı da yavaşlarsa, bundan herkesin etkileneceğinden endişeleniyorum. Bu noktada söz konusu vergiler gerçekten gerekli miydi diye soruyorum.



“Bu durum dünyanın geri kalanı için de iyi değil. Çin büyümesinin ABD için kötü olduğunu ve Çin’in stratejik bir rakip olduğunu düşünüyor olabilirsiniz fakat Çin’in büyüme oranı düşmeye başladığı an bundan hepimiz pişman olacağız.”



Vergiler Çin’i yavaşlatırsa ABD pişman olacak

Gutierrez ayrıca, Trump’ın Çin’i Twitter dâhil olmak üzere halk açık olarak eleştirmesinin yanlış olduğunun altını çizerken, şöyle konuştu:



“Ben bu konuya daha kişisel bir şekilde yaklaşırdım; çünkü, halka açık bir şekilde eleştiride bulunmak bir ülkeyi küçük düşürmek demektir. Burada iş dünyasından değil, egemen ülkelerden bahsediyoruz ve Çin’i halka açık bir şekilde eleştirerek küçük düşürmek başarılı olacak bir yaklaşım olamaz.”



Bütün anlaşmazlıklara rağmen ABD’nin Çin ile görüşmeye devam etme isteğinin bir ilerleme olduğunu söyleyen Gutierrez, “Ticari anlaşmazlıklar olası bir anlaşma ile çözülebilir fakat söz konusu anlaşma Trump’ın hedeflerinin ne kadarını karşılar bilmiyorum” dedi.