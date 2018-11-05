Son yıllarda giderek artan şekilde önemli bir artış yaşanıyor vergi rekortmenleri listelerinde.



Önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82 yıl önce 01 Kasım1936 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde 5.Dönem, 2.Toplanma yılını açarken yaptığı şu konuşmayı sizlerle paylaşmak istiyorum;

“…Vergi usullerinin ıslahı çarelerinin aranmasına da ehemmiyetle devam olunmalıdır. İyi usul ve iyi tatbikin memnun edici neticelerini vatandaş, hiç bir işte vergi mevzuu kadar hassasiyetle takdir etmez. Hayatı ucuzlatmak icap ettikçe, vergileri indirmek siyasetine de devam edeceğiz…”

Atamız diyor ki ne yaparsanız yapın vatandaş vergi konusunu hassasiyetle takdir eder.

Peki, vatandaş olarak Atamızın da söylediği gibi vergi rekortmenlerimizi takdir edelim de şu tabloya ne diyelim?

2000 yılında ilk 100 gelir vergisi rekortmeninden 14 kişi adını gizledi.

2017’de yani günler öncesi açıklanan vergi rekortmeni 100 kişi listesinden ise 53 kişi adının gizli tutulmasını istedi.

2017 yılında Kurumlar Vergisinde de kendini gizleyen 21 vergi mükellefi şirket var.

Kim bu vergi rekortmenleri neden GİZLENİYORLAR?

Vergi ödemek bu ülkeye karşı olduğu kadar Türk Milletine karşı da önemli ve övünülmesi gereken bir yükümlülüktür.

Övünmelerini engelleyecek ne var ki?

Birçok zengin vergi rekortmenleri listesinde yer almıyor.

Zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış.

Geçenlerde Türkiye’nin en zengin 100 kişinin isimleri de açıklandı.

Bu liste ile 2017 gelir ve kurumlar vergisi listelerini karşılaştırdım ve ne gördüm biliyor musunuz?

Türkiye’nin en zenginlerinin ilk 100’ü listesinde olan birçok isim vergi rekortmenleri listelerinde yok…

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2017 yılı kurumlar vergisi rekortmeni kurumları resmen açıkladı.



Ben de son 5 yılın kurumsal vergi rekortmeni olan 5 kurumu size sunayım.

2013 Merkez Bankası

2014 Ziraat Bankası

2015 Merkez Bankası

2016 BOTAŞ

2017 Merkez Bankası

Ve 2017 listesinde ağırlıklı olarak Kamu ve Özel bankalar var…

Vatandaş faiz ve enflasyon yükü altında inim inim inliyor, bankalar vergi rekortmeni sıralamasında yarışıyor.

Vatandaş kışa doğalgaz ve elektrik zamları ile “yandım Allah” diye ağlıyor, BOTAŞ vergi rekortmeni oluyor.

Eylül 2018 itibarı ile

4 Kişilik ailenin Yoksulluk Sınırı: 6.167 lira

Açlık Sınırı: 1.893 Lira

Asgari Ücret: 1.600 lira – Yani 290 dolar oldu 1 Ocak 2018’de ise 425 dolar idi

Cumhurbaşkanı maaşı ise 74.500 lira.

Türkiye’nin en zenginleri listesinde yer alan 100 kişiden 60’ı, “En çok vergi ödeyenler” listelerinde neden yok? Adını gizleyenler ise neden çok?

Oysa vergi ödemek özellikle en çok vergi ödeyenler arasında olmak, Atatürk’ün de vurguladığı gibi iftihar edilecek bir olay…

Yalılarıyla, yatlarıyla, özel uçaklarıyla, milyarlık ihaleleri yıllardır kazananlar, özelleştirme ihaleleri ile kamu şirketlerini devralanlar, milyar dolarlık şirket alımları yapanlar neden “vergi rekortmenleri” listelerinde yoklar?

Mustafa Kemal Atatürk, “Hayatı ucuzlatmak icap ettikçe, vergileri indirmek siyasetine de devam edeceğiz…” diyor ama yıllardır her hükümet verginin de vergisini alarak vatandaşı ezdikçe eziyor.

Vergi indirimi yapan bir hükümet Türkiye için artık rüyada bile görülemez.

Ve bir soru:

Vergi listelerinde adlarını gizleyenler, AKP’nin 2002 – 2018 döneminin gizli milyarderleri olabilir mi?