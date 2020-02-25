Vergi hukukumuz beyan esasına dayalıdır. Mükelleflerin beyanı da idarenin incelemesine tabidir. Mükellef beyanının doğruluğu ise vergi incelemesi ile anlaşılır. İncelemeye alınan mükelleflerin; cezada indirim, vergi ve cezada uzlaşma ve dava açma hakları bulunmaktadır. Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşaması devam ederken davalarından vazgeçerek vergi idaresi ile anlaşmalarını öngören 7194 sayılı Kanun hükümleri bu yazımızın konusunu oluşturacaktır.



DAVA AÇMA VE KARAR AŞAMALARINDA VERGİ/CEZALARIN İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜ



7194 sayılı Yasa’nın ‘’kanun yolunda vazgeçme’’ ile ilgili bölümün gerekçesinde; ‘’yargılama sürecinin sonuçlanmasını beklemeksizin tarhiyat ve cezalara ilişkin uyuşmazlıkların yargılama aşamasında da çözümlenmesini’’ öngörmektedir.

Böylece İdare ile mükellefler arasında tarhiyat aşamasından başlayarak kesinleşinceye kadar vergi ve cezalara ilişkin çözüm ve uyumu her aşamaya yayması sağlanmıştır.Uyuşmazlığı başlatan mükellefler olduğuna göre; vergi ve cezalara ilişkin olarak ortaya çıkan uyuşmazlığın yargı aşamasında ‘’kanun yolundan vazgeçme’’ tercihi de mükelleflere düşmektedir. Bu düzenleme ile vergi idaresinin ve yargı yerlerinin de iş yükleri azaltılmış olmaktadır.

Konu ile ilgili olarak 20 Şubat 2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de 517 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile geniş açıklamalar yapılmıştır.



DAVANIN HER AŞAMASINDA UYUŞMAZLIKTAN VAZGEÇİLEBİLİNECEKTİR



Açılan bir vergi davasının yargılama sürecinin sonuçlanmasını beklemeksizin salınan vergi ve kesilen ceza hakkında uyuşmazlığın yargılama aşamasında da çözümlenmesi öngörülmektedir. Böylece İdare ile mükellefler arasında kesinleşmeyen (tarhiyat safhasında) vergi ve cezalara ilişkin çözüm ve uyumu her aşamaya yaymayı sağlayacak bir düzenleme getirilmektedir.

Böylece; İdare ile mükellefler arasında vergi ve cezalara ilişkin olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargılamanın her aşamasında sonlandırılması olanağı mükellefe verilerek yargı mercilerinin iş yüklerinin azaltılması, uyuşmazlık konusu vergi ve cezaların zamanında tahakkuku ve tahsili olanağı sağlanmaktadır.



KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME KAPSAMINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR VE KARARLAR



Kanun yolundan vazgeçme olarak tanımlanan uyuşmazlık ve kararlardan mükelleflerin yararlanabilmesi için;

Vergi/ceza ihbarnamesine dava süresinde açılmalıdır.

Vergi mükellefleri, istinaf yolu açık vergi mahkemesi kararları ve temyiz yolu açık bölge idare mahkemesi kararlarına karşı kanun yolundan vazgeçmeden yararlanabilirler.

Ancak, Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilen kararlar kanun yolundan vazgeçme kapsamına girmemektedir.



KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME KAPSAMINDA OLMAYAN UYUŞMAZLIK VE KARARLAR



Kanun yolundan vazgeçme düzenlemesinden; daha önce beyan edilen defter kayıt belgelere ya da kanuni ölçülere dayalı olarak yani ikmalen; takdir komisyonları ya da inceleme elemanlarının re’sen takdiri veya idare tarafında yapılan vergi hesaplamaları (tarhiyatlar) dışında kalan ve aşağıda sayılan vergi uyuşmazlıkları ve kararları yararlanamayacaklardır.

Bunları nedenle aşağıda sayılan davalar kanun yolundan vazgeçme kapsamında değildir:

1- Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılmayan davalar ve bu süreden ret edilen kararlar,

2- Vergi mahkemesince verilen karara karşı istinaf veya bölge idare mahkemesince verilen karara karşı temyiz yolu açık olmayan kararlar,

3- Kararın Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilmemiş olması koşulları birlikte aranacaktır.

Bu üç koşulu şöyle daha ayrıntılı olarak örnekleyerek açıklayabiliriz: