Vergi ödeme yeniden eziyete dönüşmesin!

Devletin ya da devletin yetkilendirdiği kamu tüzel kişilerinin kamu harcamalarını karşılamak üzere yasa ile gerçek ve tüzel kişilerin ödeme gücü üzerinden zora dayanarak ve karşılıksız olarak aldığı parasal değerlerdir. Yani vergi kişilerin ödeme gücüne göre, politik güç ve zora dayanarak karşılıksız alınır. Ödemesi de kolay olmalıdır. Peki öyle mi?

VERGİLER KAMU BANKALARI VE NASIL ÖDENİYOR?

Kamu gücü vergiyi alırken de bazı kurallar koyar. Kolay ödeme gibi. Bunun için günümüzde bilişim sektörünün geldiği aşama nedeniyle mükelleflerin karşılıksız ödedikleri vergiyi bir de öderken eziyet çekmeleri kabul edilir değildir.

Mükellefler vergilerini ödemek için vergi dairelerinde kurulu veznelere, kamu bankalarına ödeyebiliyorlar.

Diğer bir ödeme yolu da; internet ve mobil bankacılık uygulamaları başta olmak üzere tüm dijital kanallardan vergilerini rahat ve hızlı bir şekilde ödemeleri olanaklıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 1 Ocak 2020’den itibaren, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde değişikliğe gitti.

Yeni düzenlemeye göre; vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri dışında kamu banka ve katılım bankaları tarafından tahsili kararı alındı.

Buna göre; bu vergiler Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT aracılığı ile ödenebilmektedir.

2020 yılı öncesinde bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından da nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat ödeme yapılmaktaydı.

Sayılan kamu bankaları dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılamayacaktır.

Bu bankalarda internet ve mobil bankacılık uygulamaları başta olmak üzere tüm dijital kanallardan vergilerini ödeyebilmeleri de mümkündür.

Vergi mükellefleri daha önce özel bankalar ve katılım bankalarına da ödeme yapabilmekteydiler. Sadece kamu bankaları ile kamu katılım bankalarının yetkilendirilmesi mükellefleri zor durumda bıraktığına dair şikayetler alınmaktadır.

Mükellefler vergilerini ofislerinde, işyerlerindeki bilgisayarlarda veya cep telefonlarında ödeme olanaklarının sadece kamu bankaları ile sınırlandırılması doğru değildir.

Bu düzenlemenin nedeni özel bankalarının Devletin paralarını belli bir zaman diliminde kullanmalarının önüne geçmek olduğu anlaşılıyor. Veya özel bazı bankaları zamanla güvenli bulmama düşüncesinden kaynaklanmaktadır.

KREDİ KARTI İLE ÖDEMEYE DEVAM EDECEK BANKALAR

Ancak, kredi kartı ile tahsilat yapılması uygun bulunan; gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi), motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer idari para cezaları, mali yapılandırma kanunları (6736, 7020, 7143 gibi), 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar, tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, T.C. kimlik kartı bedeli, yurt dışına çıkış harcı, Göç İdaresi ikamet harcı, ikamet tezkeresi defter satış bedeli, tek giriş vize harcı, ecrimisil gelirleri, veraset ve intikal vergisi borçlarının, aşağıda unvanları belirtilen bankalar vasıtasıyla kredi kartı kullanılmak suretiyle tahsil edilmesine devam edilmektedir.

Bu bankalar; Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Akbank, Şekerbank, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, ING Bank, QNB Finansbank, HSBC Bank, Alternatif Bank, Denizbank, Aktif Yatırım Bankası, Odea Bank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası.

Sonuç olarak; sevgili dostum Atıf Baltacı’nın de belirttiği gibi; bilişim teknolojisinin cebimize kadar girdiği bir dönemde; mükellefler yeniden vergi dairesi ve kamu bankaları vezneleri önünde kuyruk beklemek istemiyorlar!