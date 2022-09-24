VERGİ MÜFETTİŞLERİ KAMUDAN UZAKLAŞIYOR

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Vergi Müfettişleri Derneği Başkanı Ahmet Halis Başli,” Kamu personel hiyerarşisi içinde doğrudan Bakan’a bağlı olarak görev icra eden Vergi Müfettişleri ve aynı zamanda diğer denetim birimleri; gelinen süreçte başta maaş, tazminat ve ek gösterge anlamında çok geri kalmış durumdalar. Maddi anlamda yaşanan bu eksiklik meslek mensuplarının kamudan uzaklaşmasına neden olmaktadır” dedi.

VMD Başkanı Başli: “Özlük haklarımızın geliştirilmesi noktasında devletimizin desteklerini talep ediyoruz” dedi.

ALİ BARAN FAYIK-

Vergi Müfettişleri Derneği Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vergi Müfettişleri Başkanı Başli, maaşlarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Vergi Müfettişleri Derneği Ahmet Halis Başli,” Hepinizin bildiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımız 2011 yılında bürokratik oligarşiye karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadele neticesinde denetim birimlerini tek çatı altında toplayarak Vergi Denetim Kurulunu inşa etti. Bugünden bakarak ifade edebilirim ki, kendisinin de belirtmiş olduğu gibi ülke için çok hayırlı bir işe vesile olundu. Bu reform ile denetimde çok başlılık ortadan kalktı ve denetimin tek bir elden yürütülmesi sağlandı ”ifadelerini kullandı.

VERGİ MÜFETTİŞLERİ ZORLU SINAVA TABİ TUTULUYORLAR

Vergi müfettişlerinin sayısı yıldan yıla yeni alımlarla artırıldığını belirten Başli,”Bu durum vergi denetiminde kalitenin ve verimliliğin artırılmasını sağladı. Vergi Müfettişleri mesleğe giriş tarihinden itibaren fiilen üç ila beş yıl süren zorlu eğitimlere ve bu eğitimler sonucu düzenlenen birbirinden zorlu sınavlara tabi tutulmaktadırlar. Böylece başta mevzuat, denetim ve liyakat olmak üzere her anlamda devletin en önemli ve en yetkin denetim gücünü temsil etmektedirler. Bu anlamda yıldan yıla artan bir vergi inceleme sayısı ve tarhı istenen vergi ve vergi cezası grafiği karşımıza çıkmaktadır” dedi.

VERGİ MÜFETTİŞLERİ HER ŞEYLE MÜCADALE EDİYOR

Başli,” Vergi Müfettişleri tarafından 2021 yılında 54.065 mükellef incelenmiş, 66,2 milyar TL matrah farkı bulunmuş, 24,2 milyar TL vergi tarihi istenilmiş ve 50,8 milyar TL vergi cezası tarhiyatı önerilmiştir. Son beş yılda ise toplam 230.983 mükellef incelenmiş, 310,1 milyar TL matrah farkı bulunmuş, 74,1 milyar TL vergi tarihi istenilmiş ve 148,9 milyar TL vergi cezası tarhiyatı önerilmiştir. Vergi müfettişleri, vergi incelemeleri, denetim ve soruşturma görevlerinin yanı sıra, başta FETÖ olmak üzere, terörün finansmanının engellenmesi, esasında millete ait olan para ve mal varlıklarının kayıt altına alınması, raporlanarak devletimize iade edilmesi, basına Demir Yumruk Operasyonu olarak yansıyan son yılların en büyük mali operasyonu başta olmak üzere birçok mali suç operasyonlarının icra edilmesi, Enflasyonla Mücadele Timi olarak bilinen enflasyonla mücadelede fiili envanter, stok ve fiyat çalışmalarının sahada yönetilmesi ve icra edilmesi gibi birçok kritik öneme sahip işlerde görev aldılar ve bu görevlerine halen devam etmektedirler. Aynı zamanda Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yetiştirilen vergi müfettişleri, Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Vergi Konseyi ve benzeri kurum ve kuruluşlarda ve tüm bakanlıkların üst düzey yöneticiliklerinde çok önemli görevler üstlenmektedirler” diye belirtti.

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VERGİ MÜFETTİŞLERİ

CİDDİ GÖREV ALMAKTA

Başli,” Dünyayı etkisi altına almış olan ekonomik buhran Türkiye için Vergi Müfettişleri, ekonomi politikalarının yürütülmesi, vergi politikalarının geliştirilmesi ve icra edilmesi, gelir dağılımında adaletin sağlanması hususlarında ciddi görev almakta ve bu süreçte üzerine düşen tüm görevleri layıkıyla yerine getirmişlerdir ve getirmeye de devam edeceklerdir. Vergi müfettişleri, sektör araştırmalarının yanı sıra dijital dönüşüm birlikte ortaya çıkan Kripto Para, Dijital Yayıncılık ve Sosyal Medya gibi yeni sektörler hakkında da araştırmalar yapmak üzere kurulan ekiplerde görev almaktadırlar” ifadelerini kullandı.

ÖZLÜK HAKLARIMIZIN

GELİŞTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ

Ülkemizde denetim dendiğinde, şurada bir sorun var bunu kim çözer, kim araştırır, kim halleder dendiğinde, şöyle bir ekip kurulacak bu ekiplere kim liderlik yapar dendiğinde akla ilk gelen unvanın vergi müfettişleri olduğunun altını çizen Başli,” Elbette bu noktada gururlanmaktayız ve her daim millet için hayırlı olan her işte vergi müfettişleri olarak elimizi taşın altına koymaktan tereddüt etmeyeceğiz. Başta da belirttiğim üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın özveri ile kurmuş ve bugüne getirmiş olduğu Vergi Denetim Kurulunun ve burada görevli vergi müfettişlerinin bugün ülkemiz ve devletimiz için ne denli önemi haiz oldukları ortadadır. Kamu personel hiyerarşisi içinde doğrudan Bakan’a bağlı olarak görev icra eden vergi müfettişleri ve aynı zamanda diğer denetim birimleri; gelinen süreçte başta maaş, tazminat ve ek gösterge anlamında çok geri kalmış durumdalar. Maddi anlamda yaşanan bu eksiklik meslek mensuplarının kamudan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bu sebeple azımsanmayacak sayıda vergi müfettişi mesleğinden istifa ederek özel sektörü tercih etmekte, devletimiz de yetişmiş insan gücünü kaybetmektedir. Ülke genelinde zorlu şartlarda görev yapan denetim birimlerinin özlük hakları konusunda en yakın zamanda hak ettikleri seviyeye ulaştırılacağı hususunda inancımız tamdır. Ve bu hususa ilişkin talebimizi buradan sizin aracılığınız ile tekrardan dile getirmek istiyoruz. Özlük haklarımızın geliştirilmesi noktasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan ve devletimizin ilgili erkânlarından özlük haklarımızın geliştirilmesini talep ediyoruz” dedi.

SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DAHA

FAZLA MAAŞ ALIYOR

Başli,”Sayıştay kamu giderlerinin denetimini yapmasıdır. Vergi müfettişliği kayıt dışı ile mücadele eden bir birimdir. Hayali ihracatla mücadele ediyor. Beyan usulü ile verilen gelirlerin, gerçeğin ortaya çıkarılması ile ve hazinenin gelir kısmıyla vergi müfettişleri ilgileniyor. Eski dönemde Sayıştay müfettişleri, Sayıştay denetçileri, Vergi müfettişlerinden daha az maaş almasına rağmen, şimdi Sayıştay denetçileri, hakim ve savcı Özlük haklarına tabi tuttular. Vergi müfettişlerinden iki kat daha fazla maaş alıyorlar. Bundan dolayı vergi müfettişlerinin yaptığı görevler, Sayıştay denetçilerinin yaptığı görevlerden daha aşağı bir düzeyde değildir” diye belirtti.