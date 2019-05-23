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23 Mayıs 2019
Ana Sayfa Ekonomi Haberleri Vergi indirimi ekonomiye uzun vadede olumsuz etki edebilir
EKONOMIDE CANLANMA AMACLI, GECICI SURELERLE YAPILAN VERGI INDIRIMLERININ OLUMLU OLDUGUNU VURGULAYAN YEMINLI MALI MUSAVIR MUSTAFA TAN, VERGI GELIRLERINDE ONEMLI KAYIPLAR YARATACAK KADAR UZUN SUREN INDIRIMLERIN REEL EKONOMIDEKI HAREKETLILIKTEN KAYNAKLI VERGI GELIRLERINDEKI YUKSELMEYLE TELAFI EDILEMEDIGI DURUMDA ISE EKONOMIYE OLUMSUZ ETKI YAPABILECEGI UYARISI YAPTI(ISTANBUL-DHA).
Ekonomi Haberleri

Vergi indirimi ekonomiye uzun vadede olumsuz etki edebilir

Editör Editör

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 Ekonomide canlanma amaçlı, geçici sürelerle yapılan vergi indirimlerinin olumlu olduğunu vurgulayan Yeminli Mali Müşavir Mustafa Tan, vergi gelirlerinde önemli kayıplar yaratacak kadar uzun süren indirimlerin reel ekonomideki hareketlilikten kaynaklı vergi gelirlerindeki yükselmeyle telafi edilemediği durumda ise ekonomiye olumsuz etki yapabileceği uyarısı yaptı.

DHA’nın vergi gelişmelerine ilişkin sorularını yanıtlayan Mazars Denge Vergi Hizmetleri Lideri ve Yeminli Mali Müşavir Mustafa Tan, vergi gelirlerinde azalmayla bütçede açık verilmeye başlandığında, “açığın finansman aracının borçlanma” olacağına dikkat çekti.

Tan’a göre, kamunun piyasadan daha fazla borçlanma zorunluluğu nakde ihtiyacı olan özel sektör oyuncularının daha yüksek maliyetle borçlanmasına neden olabilir. Bu durumda faizler artıp devamında maliyet kaynaklı enflasyon da beraberinde gelebilir.

Farklı gelir grubundaki kişilerin ödediği vergilerin dengelenmesine yönelik ise Tan, “Özellikle ücret geliri elde edenler yönüyle asgari geçim indiriminin daha makul seviyelere çıkartılması, gelir dilimlerinin ve oranların yeniden revizesi düşünülebilir. Ancak bütçe içerisinde gelir üzerinden alınan vergilerin çok büyük kısmının kesinti yoluyla alınan vergilerden oluşması ve mevcut bütçe açıkları dikkate alındığında bu tarife yapısında yakın gelecekte bir iyileştirme yapılmasını pek olası görmüyoruz” dedi.

ONLİNE ALIŞVERİŞLERDE VERGİ DÖNEMİ

 Online yurt dışı alışverişlerinde vergi döneminin başlamasını da değerlendiren Tan, “Türkiye’de yerleşik gerek e-ticaret siteleri gerekse fiziki işyerleri için haksız rekabet yaratan bu işlemler aynı zamanda vergi kaybına da neden olmaktaydı. Bireysel tüketiciler açısından satın alınan ürünlerin fiyatlarında yükselme yaratacak olsa bile ekonomideki haksız rekabeti gidermesi, vergi kaybının telafi edilmesi açısından bu uygulamayı doğru bulduğumu söylemek isterim. Elbette satın alınan ürünün Türkiye içindeki fiyatı ile vergiler dahil yeni satın alma fiyatı tüketiciler tarafından kıyaslanacaktır. Fiyat avantajının ortadan kalktığı durumda yurt dışı sanal mağazalardan yapılan satın almalarda düşme yaşanabilecektir” diye konuştu.

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