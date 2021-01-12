Vergi cenneti dönemi bitti…

Futbolun izlencesi ve keyfi kadar ekonomisi de çok önemli tabi ki. Bu durumu sık sık dile getiren ve ‘bacasız sanayi’ tanımlaması yapan birisi olarak, geçtiğimiz yıl değişen kanundan ve bu sezonki uygulamasından hayli mutluyum.

Eğer çıkan kanun doğru ve amacı doğrultusunda eğrilip bükülmeden uygulanırsa, bol sıfırlı rakamlar kazanan futbolcular için, Türkiye artık vergi cenneti bir ülke olmayacak.

Çünkü günümüze dek futbol üzerinden kazanılan paraların vergisi futbol kulüpleri tarafından karşılanırdı. Ancak vergi rakamları da bir biçimde ayarlanarak hep düşük tutulurdu.

Geçtiğimiz yıl değişen bu kanuna göre artık futbolcular gelir beyan etmek için vergi dairesinin yolunu tutacak.

Mart ayından itibaren yıllık geliri on milyon lirayı bulan bir futbolcu 3.9 milyon lira vergi ödemek zorunda. Yıl içerisinde kulüp bu gelirin stopajını karşılaması halinde, futbolcunun ödemesi gereken vergi tutarı 1.9 milyon liraya inecek. Ancak, kulüp bu parayı ödemediyse, futbolcu bu verginin tümünü ödemek zorunda kalacak.

Buradan da anlaşılacağı üzere, futbolcu kulübün stopaj ödeyip ödemediğini en başta kendi çıkarları adına denetleme durumunda.

Kanun maddesinin detaylarına göre yıl bazında 600 bin lirayı aşan gelire sahip futbolcular 2021 yılı Mart ayında beyanname verecek. Bu durum dekontunu cebine koyan futbolcunun avantajı olacak. Kulübün vergi dairesine ödemesi gereken vergilere ait dekontu elinde olan futbolcu, düzenleyeceği beyannamede kulübün ödemiş olduğu stopaj meblağını vergiden düşerek daha az vergi ödeyecek. Eğer kulüp yıl içinde oyuncusuna yaptığı ödemeler doğrultusunda hesaplanan stopaj rakamını ödememişse, bu tutar mahsup da yapılamayıp, daha yüksek vergi ödenmesi gerekecek.

Bu arada, söz konusu kanın 2020 yılında çıktığı için, bir önceki vergi dönemi olan 2019 yılı söz konusu kanun kriterlerine tabi olmayacak. Bir başka anlatımla, kanunun uygulamaya başlamasında 2020 yılında yapılan yeni sözleşmeler geçerli olacak.

Yani bu güne kadar balya balya parayı cebe indiren futbolcu da, çeşitli kalem atraksiyonlarıyla devlete vergi ödemeyen üçkağıtçı yöneticiler ve kulüp muhasebeleri de artık zapturapt altında.

Yukarıda da belirttiğim gibi bu durumdan duyduğum memnuniyetin altını bir kez daha çiziyor ve ülkemizde futbol oynayan yerli yabancı tüm futbolcular için birgün para biriminin Türk Lirası olmasını diliyorum. (En azından yerli futbolcular için)

Son bir cümle daha izninizle; İnanın bu sistem kulüplerin fütursuzca para harcamalarını ve de ekonomik anlamda göçüşlerini de engelleyecek…

Kalın sağlıcakla…