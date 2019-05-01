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1 Mayıs 2019
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Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero, Venezuela’da muhalif lider Leopoldo Lopez, Şili Büyükelçiliği’ne sığındığını duyurdu.
Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero, Venezuela’da muhalif lider Leopoldo Lopez, Şili Büyükelçiliği’ne sığındığını duyurdu.
Dış Haberler

Venezuela’da Leopoldo Lopez, Şili Büyükelçiliği’ne sığındı

Editör Editör

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Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero, Venezuela’da muhalif lider Leopoldo Lopez, Şili Büyükelçiliği’ne sığındığını duyurdu.

Ampuero, sosyal medya hesabından Leopoldo Lopez’in, eşi ve kızıyla birlikte Şili’nin Karakas’taki Büyükelçilik konutunda olduğunu açıkladı.

Ampuero, mesajında “Lilian Tintori ve kızı, Caracas’taki diplomatik misyonumuza konuk olarak girdiler. Birkaç dakika önce eşi Leopoldo Lopez de ailesine katıldı. Şili, Venezuelalı demokratlarla olan bağlılığını yineledi.” ifadesini kullandı.

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