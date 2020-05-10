Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Podrino Lopez, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda, 3 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Daha önce darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen ve aralarında 2 ABD’linin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Podrino Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yüzleri kapatılmış 3 kişinin fotoğrafını paylaşarak gözaltına alındıklarını açıkladı. Lopez paylaşımında, “Adım adım. Üç paralı asker daha Vargas’taki Puerto Cruz’da gözaltına alındı. Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri’ni (FANB) tebrik ediyorum. İnsanlarla anavatanın koruyucu kalkanı olmaya devam ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

GÖZALTI SAYISI 16’YA ÇIKTI

Venezulea’da darbe girişimde bulunduğu iddia edilen 8 kişi, 5 Mayıs’ta gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 8 kişinin arasında Luke Denman ve Airan Berry adında 2 ABD’linin de bulunduğu ortaya çıkmış ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas’taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores’te düzenlediği basın toplantısında ABD’nin bu darbe girişiminin arkasında olduğunu öne sürmüştü. Aynı gün açıklama yapan Maduro, toplamda 13 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Savunma Bakanı Lopez’in paylaşımıyla gözaltı sayısının 16’ya çıktığı belirtildi.