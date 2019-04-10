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10 Nisan 2019
Ana Sayfa Kültür-Sanat Haberleri Venezia Mega Outlet çocuklar için atölye düzenliyor
VENEDİK konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet, Nisan ayında çocuklara için eğlenceli atölyeler düzenleyecek.
VENEDİK konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet, Nisan ayında çocuklara için eğlenceli atölyeler düzenleyecek.
Kültür-Sanat Haberleri

Venezia Mega Outlet çocuklar için atölye düzenliyor

Editör Editör

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VENEDİK konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet, Nisan ayında çocuklara için eğlenceli atölyeler düzenleyecek.

Ziyaretçilerine yönelik birçok etkinlik düzenleyen Venezia Mega Outlet, Nisan ayı boyunca her hafta sonu çocuklara özel atölyeler gerçekleştirecek.  6-7 Nisan’da düzenlenen Seramik Boyama ve Şapka atölyeleri ile başlayan etkinlik serisi, 13-14 Nisan’da Uçurtma Yapımı ve Ahşap Kalemlik atölyeleri ile devam edecek.

20-21 Nisan’da Domino Oyun Atölyesi ve Ahşap Çerçeve Boyama Atölyesi ile tatil günlerini renkli ve verimli bir şekilde değerlendirecek olan çocukları ayın son haftasında ise Yapboz ve Neşeli Gözlükler atölyeleri bekliyor.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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