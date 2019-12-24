Libya’ya asker gönderilmesini de kapsayan kanun teklifi geçen hafta sonunda TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kanun teklifi çok önemli hükümler içeriyordu; o kadar ki, bizi başka bir ülkenin iç savaşının içine sürükleyebilirdi.

Nitekim, CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, konuşmasında milletvekillerini şu sözlerle uyardı:

“Bu kanun teklifini geri çekin, yoksa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının ihlal edilmesini onaylamış olacaksınız.

Bu kanun teklifini geri çekin, yoksa ihvan (yakın dost) saplantınız yüzünden evlatlarımızın uzak coğrafyalarda ölümüne neden olacaksınız.

Bu kanun teklifini geri çekin, yoksa Türkiye’nin bölge ülkeleri Rusya ve Fransa’nın karşımızda olacağı bir savaşa girmesine yol açacaksınız.

Bu kanun teklifini geri çekin, yoksa ileride tarih önünde sorumlu olacaksınız.”

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Peki, böylesine önemli bir teklifin oylamasına kaç milletvekili katıldı dersiniz?

Meclis’te şu anda 589 milletvekili var.

Bu milletvekillerinden sadece 394’ü teklifin oylanmasında hazır bulundu.

Bunlardan 269’u kabul, 125’i ret oyu kullandı.

Milletvekillerin neredeyse üçte biri Meclis’e gelmedi.

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Tuhaf, hatta çok tuhaf değil mi?

Merak ettim doğrusu:

Çok önemli, hatta hayati bir oylamaya katılmayan milletvekilleri, acaba geçtiğimiz günlerde yapılan, araçlarında çakarın serbest olması, park yasağı uygulanmaması, kırmızı ışıkta geçişte ceza yazılmaması gibi imtiyazlar getiren oylamaya katılmışlar mıydı?