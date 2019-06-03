21.7 C
Ankara
3 Haziran 2019
Ana Sayfa Sağlık Haberleri “Vejetaryen beslenerek pek çok hastalığı engelleyebilirsiniz”
Diyetisyen Meleksima Mahmutoğlu dengeli ve doğru uygulandığı takdirde vejetaryen beslenmenin pek çok hastalıktan korunmaya yönelik etkileri olduğunu belirtti.
Sağlık Haberleri

“Vejetaryen beslenerek pek çok hastalığı engelleyebilirsiniz”

Editör Editör

-

4
0

Diyetisyen Meleksima Mahmutoğlu dengeli ve doğru uygulandığı takdirde vejetaryen beslenmenin pek çok hastalıktan korunmaya yönelik etkileri olduğunu belirtti.

“Vejetaryen diyetler, düşük seviyelerde doymuş yağ, kolesterol ve hayvansal protein içerirken, yüksek seviyelerde karbonhidrat, diyet lifi, magnezyum, folik asit, C ve E vitaminleri ve antioksidanlar içermesi sebebiyle insan sağlığına birçok fayda sağlamakta” dedi.

Vejetaryen beslenmenin, bilinen kalp hastalığı veya kalp hastalığı riski taşıyan kişilerde, kardiyovasküler risk faktörlerinin azaltılmasında büyük rol oynadığını belirten İstanbul Rumeli Üniversitesinin Uygulama Hastanesi olan REYAP Hastanesinden Diyetisyen Meleksima Mahmutoğlu, “Kırmızı et tüketimi, kalp hastalığı ve bazı kanser türleri gibi çeşitli kronik hastalıklar için artan risk ile ilişkiliyken, vejetaryen diyetin temel besin bileşenlerini oluşturan meyve ve sebzelerin, baklagillerin, rafine edilmemiş tahılların ve kabuklu yemişlerin bol miktarda tüketilmesi bazı durumlarda daha uzun ömür ve birçok kronik dejeneratif hastalık için daha düşük bir risk faktörü ile ilişkilendirilmekte.

Aynı zamanda bitkisel kaynaklı besinlerin tüketimi de bireylerde kilo kontrolüne yardımcı olmaktadır. Bitkisel kaynaklı besinlerin uzun zamandan beri kansere karşı korumada etkili olduğu düşünülmektedir ve vegan diyetin daha düşük bir kanser insidansı ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Tüm bunlarla birlikte vejetaryen bireylerin günlük alınması gereken bazı makro ve mikro besin öğelerini, protein, demir, çinko, B12 vitamini, D vitamini, omega-3 yağ asitleri gibi yeterli miktarlarda alıp almadıkları ile ilgili soru işaretleri de vardır” ifadelerini kullandı.

“SADECE FİZİKSEL SAĞLIKTA DEĞİL, RUH SAĞLIĞINDA DA ETKİLİ”

Veganların beslenme şekilleri hakkında bilgi veren Mahmutoğlu, “Balık ve balık yağları kalp damar sağlığını koruyucu etki gösteren EPA ve DHA içermektedir ancak EPA ve DHA alımları vücut tarafından sentezlenemediği ve dışardan alınması gerektiği için veganlarda alımı hemen hemen hiç yoktur. Veganlar, DHA içeren mikroalg takviyelerinden ve DHA takviye edilmiş gıdalardan DHA alabilir ve EPA, DHA’nın vücutta geriye dönüşümünden elde edilebilmektedir.

Süt ve süt ürünleri tüketmeyen veganların, diyetle önemli kalsiyum kaynakları olan badem, susam, tahin, kalsiyum takviyeli içecekler ve lahana gibi düşük oksalat içeren yeşil yapraklı sebzeler gibi uygun kaynaklardan yeterli kalsiyum elde etmelerini sağlanmalıdır. Yeterli miktarda çinko alımını sağlamak için ise tam tahıllar, baklagiller ve soya ürünleri gibi çinko açısından zengin gıdalar tüketilmelidir. Sağlıklı ve besin değerleri bakımından yeterli ve iyi planlanmış vejetaryen diyetler, tip iki diyabetin önlenmesi ve tedavisinde, kilo kontrolünde, metabolik ve kardiyovasküler olaylarda yarar sağlamaktadır. Uzun vadede sürdürülen bu tip beslenme şekli, sadece fiziksel sağlığa değil, aynı zamanda ruh sağlığında da istenilen şekilde gelişmeler sağlayabilmektedir” diye konuştu.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikBayramlar sevgi ve dostluk içindir
Sonraki İçerikMeraklısına bayram sohbetleri
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Çin ordusu bilgisayarlarından Windows’u kaldırıyor

Editör -
Çin hükümeti, Çin ordusunda kullanılan bilgisayarlardan Windows işletim sistemlerini kaldırıp kendi geliştirdikleri sistemi yerleştirmeyi planlıyor.

Tatil fırsatı maillerine dikkat edin, sahte olabilir

“Vejetaryen beslenerek pek çok hastalığı engelleyebilirsiniz”

‘Verilen her 4 kilo hastalıktan kurtarıyor’

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Sağlık Haberleri

Baklava yediyseniz meyveyi azaltın

Editör -
Bayramda tüketilen baklava sonrası o gün akşam tüketeceğimiz ekmeği ve gün içerisinde yiyeceğimiz meyveyi azaltmamız gerekmektedir
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

‘Verilen her 4 kilo hastalıktan kurtarıyor’

Editör -
Ankara'da Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Güven Görkem, "Fazla kiloya sahip insanlar her 4 kilo verişinde bir hastalıktan kurtuluyor.
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

“Kahvaltı yapılmazsa ruhsal çöküntü oluşur”

Editör -
Sağlıklı Yaşam Uzmanı Haluk Saçaklı, öğrencilerin mutlaka kahvaltı yapması gerektiğini söyleyerek “Kahvaltı ile çocukların algılama süreleri kısalır, konsantrasyon çok daha verimli olur.
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

PKU Türkiye’de her 4 bin bebekten birinde

Editör -
Dr. Öğr. Üyesi Nihan Çakır Biçer 1 Haziran Ulusal Fenilketonüri (PKU) Günü’ne dikkat çekmek için fenilketonüri hastalığı hakkında bilgi verdi.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71