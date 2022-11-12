Vefatının 84. Yılında Atatürk Anıldı

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Ankara Adalet Partisi İl Başkanı Aydın Santırcıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yılında konuklar eşliğinde Atatürk’ü andı. Milli Mücadele sürecinden Cumhuriyet kuruluşuna kadar hizmetlerini takdir ederek şükran ve rahmet diledi.

ERKAN YOZGAT-HAZAL ERGEN/ANKARA

Adalet Partisi Ankara İl Başkanı Aydın Santırcıoğlu ve heyeti, Çankaya İlçe Başkanı Tolga Can Yıldırım, İl Başkan Yardımcısı Abdullah Santırcıoğlu, Alevi İnanç Birliği Vakfı’nın düzenlemiş olduğu 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinliğine katılım gösterdi.

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Erkan Yozgat-Hazal Ergen/Ankara

Her Manada Sayılan Lider

Adalet Partisi Ankara İl Başkanı Aydın Santırcıoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Saygıdeğer misafirler öncelikle bu özel günde aranızda olmaktan çok memnunum ve davetiniz için teşekkürler. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu asker ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılacağınız 84. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Atatürk, bağımsızlık mücadelesinde milli birlik ve beraberliği tesis ederek cephede kahramanca mücadele eden bir büyük komutan. Türk insanına, milli ruh benliği aşılayarak yeniden ayağa kalkmasını sağlayan bir millet olduğunu ispatlayan bir liderdir. Öngörüleri, reformları ve yaptıkları ile sadece milletin kaderini değil dünyadaki dengeleri de değiştirmiştir. Atatürk, ileri görüşlülüğü, barışçı kimliği, reformları, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, diplomaside ve siyasetteki görüşüyle dünyanın saygısını kazanmıştır.”

‘Esas Saygı, Ülkemizi Güçlü Kılmak’

Santırcıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “10 Kasım Türk milleti için Atatürk’ü anma günü olduğu kadar aynı zamanda onun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür. Türk milletin yüksek bir ruh ve şuurla sahip çıktığı Cumhuriyeti daha iyi bir geleceğe taşıma azim ve kararlılığında olacaktır. Ülkemizi daha güçlü, etkin, uluslararası sorunlarda söz dinler bir ülke haline getirme yolunda atılan adımın, Atatürk’ün aziz hatırasına en anlamlı saygı olduğuna inanıyorum. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha şükran ve rahmetle anıyorum.”