Benim de içinde olduğum, WhatsApp grubumuzdan Neriman arkadaşımız müzik eşliğinde söz paylaşımı yapmış. Yazının içinde vefa sözcüğü geçiyor bir anda kendimi boşlukta buldum sanki vefa sözcüğü o kalabalıkta heba olmuş gibi geldi. Gün içinde belki onbinlerce insan bu tür paylaşımlar yapıyorlar ve ne kadarı fark ediliyor, kaç kişi duygudaşlık yapıyor diye düşündüm. Aslında mesaj yerindeydi ve heba edilmemişti.

Bugün yazımın konusunu da belirlemiş oldum

VEFA: Ve/Fa, bağlaç ve notadan ibaret iki hece değildir, herkes vefasızlıkla suçlar karşısındakileri de, durup vefa/vefasızlık kefesinde hiç tartmazlar kendilerini.

Vefa çok geniş anlam yüklü bir sözcük, ne boyun eğiştir ne de tek başına yapılana karşılık kendinizi borçlu hissedip cevap veriştir. Belki de insanların değiştirilemez özelliklerden bir tanesidir, kişilik/karakter gibi.



Vefa insanlara kültürel birikiminin ve genlerinden gelen eğiliminin yüklediği bir görevdir, Anadolu da çok yaygın bir söz vardır: “koyma su ile kuyu d’olmaz” diye. Siz ne yaparsanız yapın karşınızdakinde vefa duygusu yoksa asla vefalı davranmaz, kafasında öyle çok cevap vardır ki kendisini savunacak o nedenle de gamlanmaz.

Vefa gördüğünüz insanlara hitap ederken vefası ile öne çıkıyorsa mutlaka “vefalı dost” sözcüğünü kullanırsınız çünkü bu hitap şekli diğer dostlarınızdan ayıran bir özelliktir.

Örneğin, Şafak Nur Aksoy gibi…

Vefalı dostumdur, asildir, siz yanlış ta olsanız o sabrının sonuna kadar kullanır adaletini, asaletini…



Bu hafta konuğum şair, Şafak Nur AKSOY, aslen Kırıkkale/Sulakyurt ilçesi kütüğüne kayıtlıdır.

Öğretmen olan babasının görevi nedeniyle bulunduğu Ankara/Kalecik ilçesinde doğmuştur.

İlk ve orta öğrenimini bitirmesinin ardından, Bursa Kız Öğretmen Okulunu okumuş, mezun olduktan sora, İçişleri bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde memur olarak göreve başlamıştır. Şafak Nur Aksoy, bir taraftan çalışırken aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi okuyup mezun olmuştur.

Görev yaptığı bakanlığın taşra teşkilatında hizmet vermeye devam etmekte olup halen Kırıkkale Valiliğinde İl Yazı işleri Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Şair, Şafak Nur Aksoy’un ilk kitabı, 2020 Yılında, Şafak Vakti isimi ile UBUNTU Yayınları tarafından yayınlanarak şiir sevenlerle buluşmuştur.

Aksoy’un şiirlerinde, acı, özlem, aşk, sevgi, dostluk, doğa vb. konularını içermektedir.

Şiiri duyguları dışavurumu olarak değerlendiren Aksoy, şiir yazmaya devam ediyor, ikinci kitabının ne zaman çıkacağı konusunda salgının her şeyde olduğu gibi, ikinci kitabının yayınlanmasında da olumsuz etki yaptığını dile getiren Aksoy, ilk fırsatta okuyucuları ile buluşturmayı düşünüyor.

Aksoy’un, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet üzerinden yayımlanan E-dergisinde yayımlanan bir şiirini ve “Şafak Vakti” adlı kitabından da bir şiirini siz okuyucularımızla paylaşıyorum.

KIRLANGIÇ

Saçak altına sığınan

Kırlangıç kuşları gibiydin yanımda

Islanmış kanatlarının

Kurumasını beklerdin uçmak için bağrımda

Güneş erkenden doğururdum

Üşümüş bedenin ısınsın diye kalbimde

Yüreğindeki titremeyi

Ürkek bakışlarına doldurup bakardın gözlerime

Kanat çırpıp gitmekti niyetin

Sonu olmayan göklere özgürce

SEVDİN Mİ SEVECEKSİN



Sevdin mi tam seveceksin

Kışlar görmüş yüreğin

Ve

Gözbebeklerin bile ısınacak

Avuçlarının içine alınca

Ellerini

Hayat

Yeniden başlamış sanacaksın

Keyifle yürüyeceksin

Kaldırımlarda

Yüzünde bir gülümseme

Islık çalacak dudakların

Sanki

Bir şiir öpmüş gibi olacak

Kulaklarından

Paslanan küflenen ne varsa

Silinecek

Bak…

Sevdin mi?

Böyle safkan seveceksin

Öpeceksin alnından

Sevdanın

Bir çocuk gibi

Sarıp sarmalayıp

Ağlatmayacaksın

Çocuk sevdanı

Koynunda büyütüp

Koklayacaksın

Sevdin mi?

Bir şiir gibi seveceksin

Okuyacaksın sevdanı

