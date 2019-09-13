İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın geleceğinin önümüzdeki süreçteki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi. Akşener, herhangi bir parti ya da kişi ile de gizli bir görüşmesinin olmadığını belirtti.
Yelkenli tekne denizcilerinin 2017 yılında İstanbul merkezli oluşturduğu Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD), 3 yıldır düzenlenen Karadeniz Rallisi etkinliklerinin ardından bu yıl ilk defa Akdeniz'e açıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın geleceğinin önümüzdeki süreçteki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi. Akşener, herhangi bir parti ya da kişi ile de gizli bir görüşmesinin olmadığını belirtti.