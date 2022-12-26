Vecihi Hürkuş’un hikayesi TRT Belgesel’de izleyiciyle buluşacak

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TRT’den yapılan açıklamaya göre, milli hamlelerle güçlenerek yıldızlaşan Türk savunma sanayisinin unutulmaz isimlerini işleyen program, TRT Belgesel’de izleyiciyle buluştu.

Yönetmenliğini Alper Mestçi’nin üstlendiği belgeselde, Vecihi Hürkuş’u oyuncu İsmail Hacıoğlu canlandırdı.

Ömrünü Türk havacılık sanayiinin gelişimine adayan Vecihi Hürkuş, Kurtuluş Savaşı’nda Rus uçaklarını düşürdüğü için Ruslar tarafından “Kara Tehlike” lakabıyla anılıyordu. Kısa sürede “Baştayyareci” unvanını alan Hürkuş, ilk yerli sivil uçağı inşa etti ve havacılık okulunu kurdu. Uçakları ve pilotluğuyla adını tarihe yazdıran Hürkuş’un, karşısına çıkan engelleri aşmak için verdiği mücadeleyi de işleyecek olan belgesel, iki bölüm halinde ekrana gelecek.

Serinin devam eden bölümlerinde Nuri Killigil, Şakir Zümre ve Necmettin Erbakan’ın hayatları ekranda olacak.