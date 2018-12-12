Bu köşede gündemdeki konuları, artıları ve eksileri ile okuyucularımızın bilgilerine sunmaya çalışıyoruz. Doğal olarak yetkili isimlerden hem bizi hem de kamuoyunu aydınlatacak cevapları bekliyoruz. Sağ olsunlar gecikmeli olsa konuşmalarında, açıklamalarında yer veriyorlar. Bugün bunları değerlendirelim:

Bankaların konut, otomobil gibi batık kredilerini nakte çevirmek için ay başında uygulamaya sokulan varlığa ve ipoteğe dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracını ilk defa bu köşede duyurmuştuk, (27-28 Kasım 2018). Her ne kadar bazı kesimler, yazarlar, yorumcular, bunu sadece inşaat ya da konut sektörü ile sınırlı görseler de “bunun derinliği o kadar büyük ki maliyeti gelecek yıllarda vatandaşın boynuna binecek, çözüm için IMF kapılarını çalacak kadar çok ciddi bir mali krize dönüşecek bir uygulama” olduğunu ifade etmiştik. Çünkü ortada para yok. Olmayan bir parayı, başka fonlardan sağlamak için kağıt üzerinde satış yapmak kolay ama iş anaparaya gelince nasıl finanse edileceğinin bilinmediğine dikkat çekmişti.

Ve dahası bu tür masa üstü kağıtların türevlerinin çoğaltılmasının dünya çapında bir finans krizine dönüşebileceğini 2008 yılında ABD’de yaşanan emlak satışlarındaki balonların patlaması örneği ile hatırlatmıştık. Bunu sadece biz yazdığımız için Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı değerlendirmenin bizzat muhatabı olarak kendimizi kabul diyoruz.

Bakan, VDMK ihracını ABD’deki emlak krizine benzetmenin iyi niyetli olmadığını söylemiş. Bizim bir kötü niyetimiz yok. Yarın bu kağıtlar üzerinden başka kağıtlar çıkarılırsa ya da elden ele dolaşırken birisi kalkıp faizini değil anaparasını istiyorum” derse ve nakte çevrilmeye kalkılırsa oluşacak darboğaza işaret ediyoruz.

İddia edelim (ama biz yanılmış olalım) iki yıla kalmaz, kamu kaynakları bu defa “batık VDMK’ları para çevirmek” için kullanılacak. Yani vatandaş, bilmediği, görmediği yarım kalmış konut kredilerine parasını verecek. Bizim söylediğimiz bu.

YOKSUL TURİST TARTIŞMASI

Yine geçen haftalarda, (1 Aralık 2018) Türkiye’ye gelecek yıl yabancı turist akımının artacağı, bu nedenle Türkiye’deki turizm tesislerinin fahiş oranlarda zam yaparak – ki bu yıla göre erken rezervasyonları şimdiden en az yüzde 40 zamlı satıyorlar- kapılarını yerli turiste kapadıklarını dile getirmiştik.

Buna ek olarak “madem her krizde sizi kurtaran yerli turiste bu yıl gelmeyin cezası veriyorsunuz, o güzelim tesislerimizi, sahillerimizi, yoksul, cebi delik turistlere peşkeş çektirmeyin” demiştik.

Birkaç gün sonra Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy, açıklama yaptı, “gelecek yılki hedeflerinin nicelikli (yani kelle sayısı değil) nitelikli (yani zengin ve kaliteli) turist getirmek olduğunu” ifade etti.

Yerinde tespit, iyi bir hedef ama hiç sanmıyoruz. Son iki üç yılın zararını çıkarmak için üç beş avro uğruna tesisler yine orta ve alt gruba ait yoksul yabancı turistlere sonuna kadar açılacak. Ayrıca Sayın Bakan “kelleye bakmayın” diyor ama sektörün diğer temsilcileri “illaki 50 milyonu aşacağız” diye bağırıyorlar. Biz de bu kadar çok gelen olursa turizmden kazanacağı gelir azalır diyoruz.

YERLİYE YÜZDE 40 ZAM

Bakanın ardından bu konuya değinen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da bir hesap yapmış ve yabancı turistlerin kişi başına bıraktığı paranın çok fazla olduğunu savunmuş. Bağlıkaya’ya göre, kara sınırlarından giren örneğin günübirlik ziyaretçilerle paket tur alanlar arasındaki ayrım göz önüne alınmalı. Bu ziyaretçiler çıkardığında resmi verilere göre 530 dolar civarında olan kişi başına gelir 914 dolara çıkıyormuş.

Eğer, bu durumda yabancıya yaklaşık beş bin liraya satılan bir yatak, neden yerliye 8 bin liraya satılıyor? Çözüm olarak siz de yerliye lira değil dövizle tur satın bakalım aradaki fark ne kadar?

Unutmayın, el gider yine biz bize kalırız sevgili turcular? Üstelik her konuda enflasyonu indirmek için mücadele edilirken sadece erken rezervasyonlara yapılan yüzde 40 zam neyin nesi? Sizin oralarda başka enflasyon yaşanıyor galiba?

Ayrıca, Türkiye’nin en büyük lüks tesislerine ve tur acentesine sahip olan Bakan Ersoy, hükümetin ekonomi politikalarına aykırı bu zamları nasıl değerlendiriyor acaba?