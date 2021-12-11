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Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Vavacars Fatih Karagümrük – İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS’te, park halindeki otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi. Otomobil sahibi Yaşar Kurt’un kundaklama iddiası üzerine araştırma başlatıldı. Helvacıoğlu Mahallesi'nde dün mahalle muhtarı...
İMAMOĞLU’NDAN ‘İSTANBUL OLİMPİYATI’ ÇAĞRISI: GELİN ÜLKEMİZ İÇİN EN İYİ TAKIMI OLUŞTURALIM
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