Vavacars Fatih Karagümrük – İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, marka ve spor ilişkilerinin ele alındığı, 9-10 Aralık tarihlerinde Maslak ESA 42 Arena’da gerçekleştirilecek “Brand & Sport Summit” etkinliğinde, İstanbul’un "Olimpiyat yolculuğunu" anlattı. “Sporun olduğu yerde bireysel gelişim, sosyal dönüşüm ve geleceğe yönelik umut her zaman vardır” diyen İmamoğlu, “Spor, saha içinde yaşananlar kadar, etrafını saran ekonomiyle de değer yaratan bir olgu. Sporla bir araya gelen markaların başarı öykülerini uzun yıllardan beri izliyoruz” diye konuştu. Markaların ve sporun temel malzemesinin insan olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Biz yerel yönetimlerin de birinci önceliği insanların hayatına dokunmak, yaşamlarını daha iyiye ve daha güzele götürmek” dedi.