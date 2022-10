Vatandaşlar oto lastiğinde 2.ele rağbet ediyor

- Reklam -

Kış aylarında trafikte yer alacak araç sürücülerini doğrudan ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması yaklaşıyor. Yetkili kurumlar tarafından belirtilen tarihler içerisinde trafikte zorunlu kış lastiği takmayan araçlar para cezası öderken, yaşanan ekonomik sıkıntılarla birlikte alım gücü düşen vatandaşlar ise çıkma lastik arıyor.

EN UCUZ LASTİK 3 BİN

Oto lastikçi Deniz Büyükköprü, “Sıfır lastiğin dişleri 7 milimetredir, çıkma lastiklerde ise bu dişler 6,5 milimetre olduğunda alınabilir ama dişleri iyice erimiş fren tutmayan lastiklerin alınmaması gerekir. Bu şekildeki çıkma lastikler tehlikelidir ve kazaya sebebiyet verirler. Bu lastikleri önermiyoruz” şeklinde konuştu. ‘İnsanların ekonomik gücü artarsa çıkma lastik tercih etmeyi bırakırlar’ diyen Büyükköprü, “Şu an piyasada en uygun lastik fiyatı 3 Bin TL’den başlıyor. Geçen sene aynı lastikler 1500 TL civarındaydı. Yani lastik fiyatı iki kat artarak yüzde yüz zam gelmiş oldu. Kur artıkça bizim fiyatlarda artıyor. Dolar kurunun artması bizi olumsuz etkiliyor. Çünkü malzemelerimizin çoğu yurt dışından geliyor” dedi.

KIŞ LASTİĞİ ÖNEMLİDİR

Büyükköprü, “Kışlık lastiklerin değişim vakti geldi. İnsanlarımız bu lastik değişimini önemsemiyor. Yazlık lastiklerle kışı geçirmeye çalışıyorlar. Bu durumun çok tehlikeli olduğuna toplumun yüzde 70’i farkında değil, ya da farkında ama yine de lastik değişimini yapmıyor. Kış ayını yazlık lastiklerle geçirdikleri için çok büyük kazalara sebebiyet veriyorlar. Bu konuda birçok insanın maddi ya da manevi canı yanıyor. Bunu canı ya da malıyla ödeyenler oluyor. Bu yüzden kışlık lastik çok önemlidir. Vatandaşların kesinlikle ve kesinlikle kışlık lastiklerini takmaları gerekir. Çünkü asfaltın soğumasıyla birlikte yazlık lastik hiçbir zaman fren tutmaz. Kışlık lastiğin içinde silika var, silika da sertleşmediğinden dolayı yolu tutar. Fren mesafesi bu şekilde iyice kısalır. Temel tavsiyemiz vatandaşların kışlık lastiklerini takmalarıdır” ifadelerini kulandı.

“KIŞ LASTİĞİNİ KASIM AYINDA TAKIN”

Büyükköprü: “Şuan kış lastiği yoğunluğu başladı. İnsanlar bizim sayemizde ve verilen reklamlar sayesinde yavaş yavaş bilinçlenmeye başladılar. Kışlık lastik konusunda bilinçlenen vatandaşlar yavaş yavaş buraya gelip kışlık lastiklerini takmaya başladılar. Elinde lastiği olmayanlar ise lastik satın almaya başladılar. Kasım ayının başında kışlık lastiklerinin takılması gerekir ama şu an havalar yavaş yavaş serleşmeye başladı. Daha doğrusu şunu söylemek gerekir; sıcaklıklar 7 derecenin altına düştüğü gibi lastiklerin değiştirilmesi gerekir. Çünkü sıcaklık yedi derecenin altına düştüğü andan asfalt soğuyor ve fren tutma mesafesi uzuyor. Hava yağışlı değil diye ya da kar yağmıyor diye lastik takmayanlar var. Bu çok yanlış bir bakış açısıdır. Sıcaklık 7 derecenin altına düştüğü zaman yazlık lastiğin görevi bitiyor. Frene bastığınız zaman hız durumuna göre 1-2 metrede duracağınız mesafe 10 metreye kadar çıkar. Ondan sonra kazaya sebebiyet verilmiş olunur” dedi.

“KUR ARTTIKÇA FİYAT ARTIYOR”

Lastiklerin raf ömrünün on yıl olduğunun altını çizen Büyükköprü şunları söyledi: “Kış lastiğinde ya da yaz lastiğinde sıfır lastik alındığında rahatlıkla kullanılabilir ama özellikle ekonomik sıkıntılarla birlikte vatandaşlar çıkma lastiğe yönelmeye başladılar. Bu konuda vatandaşların yüzde 80’i çıkma lastik arıyor. Sıfır lastiğin dişleri 7 milimetredir, çıkma lastiklerde ise bu dişler 6,5 milimetre olduğunda alınabilir ama dişleri iyice erimiş fren tutmayan lastiklerin alınmaması gerekir. Bu şekildeki çıkma lastikler tehlikelidir ve kazaya sebep olurlar. Bu lastikleri önermiyoruz. İnsanların ekonomik gücü artarsa çıkma lastik de tercih etmeyi bırakırlar. Şu an piyasada en uygun lastik fiyatı 3 Bin TL’den başlıyor. Geçen sene aynı lastikler 1500 TL civarındaydı. Yani lastik fiyatı iki kat artarak yüzde yüz zam gelmiş oldu. Kur artıkça bizim fiyatlarda artıyor. Dolar kurunun artması bizi olumsuz etkiliyor. Çünkü malzemelerimizin çoğu yurt dışından geliyor. Yerli üretim olarak bir Petlas mevcut, diğer firmaların çoğu yurt dışından geliyor. Dolar arttıkça bizim fiyatlar da maalesef artıyor. Geçen sene biz binek aracının dört tane tekerleğini 80 TL’ye değiştirirken, bu fiyat şu an 120-150 TL’ye kadar çıkmış durumda. Bunun içine elektriği, gideri, SSK’sı ve işçi parasını katabilirsiniz. 120 TL değişim yaptığımızda bizi kurtarmıyor.”

“50 BİN KİLOMETREDE KIŞ LASTİĞİNİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR”

Büyükköprü, “Bize zararı olan bir alan sosyal medya alanı. Ben 100 lastik alıyorum ama sosyal medyadaki kişi ya da kurum 5 bin lastik alıyor. Iskontosu farklı oluyor. Bu kişi hem sürümden hem de giderden kazanıyor. Kira yok, elektrik ve su yok, eleman ücreti yok. Gider kalemi varsa da çok düşüktür. Dolayısıyla bu alanlar sektörü olumsuz etkiliyor. Fiyatı yüksek olan lastiğin elbette ki kalitesi de biraz yüksek olur ama bariz bir kalite farkı var mı? Diye sorarsanız, bariz bir fark yok derim. Örneğin X bir markayı 3 yıl, ana markayı ise 5 yıl kullanırsınız. Hangi lastik olursa olsun hangi marka olursa olsun bu lastiklerin 45 ile 50 bin kilometre arasında değişmesi gerekir. Bizim ülkede bu lastikler değişmiyor. Lastiğin teli çıkana kadar kullanılmaya devam ediliyor. Bu lastikler aynı zamanda muayeneden de geçmiyor” şeklinde konuştu.

“ARA ELEMAN BULAMIYORUZ”

Büyükköprü, “Herkes çocuğunun okumasını ve masa başında iş bulmasını istiyor. Bu mümkün değil, birçok üniversite mezunu işsiz ama burada çalışan bir çırak meslek sahibi olup hemen işe başlayabilir. Anne ve balar çok yanlış yapıyor. Çocuğun okumasını istiyorlarsa çocuğu sanayiye göndermeleri gerekir. Çocuk hem meslek öğrenir hem de okumuş olur. İşleyen demir pas tutmaz. Düşünsenize üniversiteden mezun olan öğrenci boş kalmak yerine bu işi öğrendiği için gelip bu işi yapar. Lastik sektöründe umut hiçbir zaman bitmez. Bu sektörde araç olduğu sürece ne sektör ne de umut bitmez” dedi.

“HER ŞEYİN MALİYETİ VAR”

Sanayi sektörünün en önemli diğer bir sorunu ise fiyat politikasıdır diyen Büyükköprü konuşmasına şu şekilde devam etti: “Sadece sanayi esnafının değil, bütün esnafların en temel sorunu fiyat politikasıdır. Fiyat politikası kontrol altına alınmalı. Her ürünün bir ana maliyeti var. Kimisi kirası ya da gideri daha azdır bu ürünü biraz daha ucuza satabilir. Ya da ürünü ana maliyetinden veren yerler olabilir ama bu ürünü satarken yanına başka bir şeyler ekliyorlar. Örneğin jant eğriliği gibi ama ben bugüne kadar böyle bir şeye girmedim girmem de. Bu kazanç bana göre haksız bir kazançtır. Yukarıda sorunlarımızı söylerken belirtmiştik, yine belirtiyorum; eleman bulamıyoruz. En son duyurusu yapılan esnaf kredisinden yararlanmayı düşünüyorum. Müracaat edeceğim, çıkarsa bizim için çok güzel olur. Biz burada gün içerisinde araç lastiğiyle ilgili her işlemi yapıyoruz. Jant düzeltme, balans-rot ayarı, bijon, kaynak ve lastik değişimi gibi işler yapıyoruz, yelpazemiz geniş. Teker mekaniği ile ilgili her şeyi yapıyoruz. Araba buraya geldiğinde, müşteriye bilgi veriliyor ve müşteri onay verirse işlem yapılıyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum; herkesin kesinlikle ve kesinlikle kışlık ve yazlık lastiklere dikkat etmesi lazım ve bu lastikleri takması gerekir. Bu durum hem kendileri için hem de arabaları için yararlı ve olması gereken bir şeydir.”