Vatandaşlar hafta sonu kısıtlamasında kan merkezlerine akın etti

İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüs pandemisi sürecinde ulusal kan stoklarını arttırmak amacıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yürüten Türk Kızılay’ın kan bağışı çağrısına vatandaşlar kayıtsız kalmadı. Kızılay’ın www.kanver.org sitesinden randevu oluşturan vatandaşlar, hafta sonu kısıtlamasında kan bekleyenlere umut oldu.

Koronavirüs pandemisi döneminde kan ve immün plazma bağışı alarak hastaların şifa bulmasını sağlayan Türk Kızılay’ın, pandeminin yeniden yükselişe geçmesi ve kış koşullarının hissedilmeye başlaması ile düşüş eğilimine giren ulusal kan stoklarını arttırmak için çağrıda bulunmasının ardından www.kanver.org sitesinden randevu oluşturan vatandaşlar, hafta sonu kısıtlamasına rağmen acil kan ihtiyacı bulunan hastalara umut oldu.

“KISITLAMAYA RAĞMEN 8 BİN 485 ÜNİTE KAN BAĞIŞLANDI”

Hafta sonu kısıtlamaya dâhil olmadan kan bağışı yapılabileceğinin açıklanmasıyla www.kanver.org sitesinden randevu alarak telefonlarına gelen SMS ile kan bağış merkezlerinin yolunu tutan vatandaşlar, hastalara umut oldu.

Türk Kızılay tarafından yapılan açıklamada, “Hafta sonu toplam 8 bin 485 ünite kan bağışlayan vatandaşlar, kısıtlamalara rağmen Kızılay’ın çağrısına kayıtsız kalmadı. Kan bağışında bulunan vatandaşların randevu oluşturarak gerçekleştirdikleri kan verme işlemi ise yalnızca 15-20 dakika sürdü. Her daim sterilize edilen ve insanların hekim kontrolünde içeriye girdiği yaklaşık 300 kan bağış noktasında 2020 yılı boyunca 2 milyon ünitenin üzerinde kan bağışı alan Kızılay, toplanan kanları günlük olarak bin 500 civarında hastaneye ulaştırarak ameliyata alınacak olan hastaların yanı sıra talasemi ve lösemi hastalarına da şifa oluyor” ifadeleri yer aldı.

Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulan Kızılay, kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmayan vatandaşlara teşekkürlerini ileterek kısıtlamalar boyunca hafta sonları da kan bağışı almaya devam edileceğini belirti.