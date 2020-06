Ülkemizde neredeyse borcu olmayan kimse yok. Ay başını zor getiren vatandaş hükümetin açıkladığı ekonomiyi canlandırma paketinden de umduğunu bulamadı. Paketten vatandaşın payına yine düşük faizli kredi ile borçlanma düştü

Koronavirüs salgını sürecinde işsiz kalan ve ücret kaybına uğrayan çalışanlar çareyi borçlanmakta buldu. İktidar salgının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında kamu bankaları vasıtasıyla 4 yeni kredi paketi açıkladı.

Ekonominin ve sosyal hayatın canlanması için, konut, taşıt, sosyal hayatı destek ve tatil kredisi olmak üzere düşük faizli, uzun vadeli 4 yeni kredi paketi bazı kimseler için çok cazip olabilir ama birçok vatandaş açısından da zor günlerin habercisi olabilir.

Ekonomik şartlar vatandaşı kredi almaya muhtaç hale getirerek borç almaya yöneltti Daha şimdiden salgın sürecinde gelir kaybı yaşayan birçok vatandaş ödemesi 6 ay sonra başlayacak krediler için kamu bankaları önünde kuyruğa girmeye başladı bile. Yani anlayacağınız ekonomiyi canlandırma paketinden vatandaşın payına yine borç düştü

Hükümetten karşılıksız destek ve ücret artışı bekleyen ve umduğunu bulamayan işçiler borç içinde yaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle her iki işçiden birinin borcu arttı. Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) tarafından yapılan araştırma sanayi işçisinin salgın nedeniyle gelir kaybı yaşadığını ve borçlandığını ortaya koydu.

Salgın nedeniyle her 4 metal işçisinden 3’ü gelir kaybı yaşarken, her 2 işçiden birinin de borcu arttı. Araştırma sonuçları yine her 10 işçiden birinin kirasını ödeyemediğini, bu süreçte devletten destek alabilen işçi sayısının da sadece yüzde 6 olduğunu ortaya koydu.

Sadece sanayi işçileri mi borçlu, tabi ki hayır. Ülkemizde borcu olmayan yok gibi. Vatandaşlarımızın neredeyse yarısı doğumdan ölüme kadar borç içinde yaşıyor.Her geçen gün biraz daha borç üstüne borç yığılıyor. İnsanlar yaşamlarını sürdürmek için çareyi borçlanmakta buluyor. Ödeyemeyeceği borçların altına girmek zorunda kalıyor. Sanki aldığımız borcu geri ödemeyecekmiş gibi bazen de ihtiyaçlarımızdan fazlasını alarak lüzumsuz yere borçlanıyoruz.

Borçlu sayısındaki artış hemen hemen bütün gelir kesimlerini kapsıyor. Borçlu sayısındaki artışın en hızlı olduğu kesimin gelir düzeyi düşük grupların olması sorunun ciddiyetini daha da artırıyor

Dünyayı ve ülkemizi çok derinden etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle binlerce işyeri kapandı. Buralarda çalışan yüz binlerce insan da işinden oldu Vatandaşlar çareyi kamu bankalarının açtığı düşük faizli kredilere yönelmekte buldu. İhtiyacımız ve imkanımız varsa elbette ev, araba, eşya alalım, hatta tatil bile yapalım ama birde aldığımız kredilerin geri ödemesi olduğunu da unutmayalım.

Evet, şimdi borçlanalım . Ya sonrası ?

Her zamankinden daha temkinli olmak zorundayız.Bunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım.