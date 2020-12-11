Vatandaşın borcu katlanarak arttı

İktidarın enflasyon beklentileri bir türlü tutmazken, işçi, memur, dar gelirli, emekli, çiftçi, esnaf yani toplumun tüm kesimleri enflasyon altında ezilmeye devam ediyor.



Tüm kesimler en sıkıntılı dönemlerini yaşarken, Türkiye büyük bir ekonomik krizin içinden geçiyor. Uygulanan yanlış politikaların ve krizlerin ağır faturasını emekliler, asgari ücretliler, esnaflar, memurlar, çiftçiler, daha önemlisi de işsizler ödüyor.

Temel tüketim mallarına gelen art arda zamlar sabit gelirlilerin maaşlarını sürekli eritiyor.Emekli asgari ücretli ve memurların ücret artışını belirleyen TÜİK’in enflasyon rakamları ile çarşı-pazardaki yani halkın enflasyon rakamları arasında neredeyse uçurum var. Asgari ücret belirlenirken ücret artışları ekonomik sorunlar da göz önüne alınarak halkın gerçek enflasyonunu yansıtan çarşı- pazara göre belirlenmelidir.



Hükümet Korona salgınındaki tırmanışa karşı bir dizi yeni önlem açıkladı. Açıklanan bu önlemlerde vatandaşlar yine göz ardı edildi. Somut bir destek sağlanmadığı gibi birçok işyeri süresiz olarak kapatıldı. Buralarda çalışanlar da işsizlik kervanına katılmış oldu.

Vatandaşın geçinebilmek için cebince para yok.TÜİK rakamlarına göre salgın döneminde 283 bin esnaf kepenk kapatmış durumda.Bunların yanında çalışanlar aileleriyle birlikte 10 milyona yakın insan açlıkla karşı karşıya. Bir de bunlara açlık sınırı olan asgari ücretle geçinmek zorunda olanları eklediğimiz de bu rakam 20 milyonları buluyor.



Salgına karşı alınan önlemler kapsamında, işsizlik, yarım çalışma veya zorunlu izne çıkarılma, iş yerinin kapatılması gibi nedenlerle gelirinin önemli bir kısmını kaybeden vatandaşlar salgın süresince de devletten destek alamayınca bankalara borçlanmak zorunda kaldı. Böylece borçlanmaları teşvik edilen vatandaşların bankalara olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları katlanarak arttı.Öyle görünüyor ki önümüzdeki yıllar bu borçların geri ödenmesiyle geçecek

CHP’nin haftalık bilgilendirme raporuna göre

• Vatandaşın borcu 6 -13 Kasım haftasında 6,8 milyar lira daha artarak 826,8 milyar liraya yükseldi. Bu borcun 685,6 milyar lirası tüketici kredilerinden, 141,2 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Söz konusu hafta içerisinde tüketici kredileri 3,1 milyar lira kredi kartı borçları ise 3,7 milyar lira arttı.

• Tüketici kredisi ve kredi kartı borçları yıl başından bu yana ise 236 milyar lira arttı. Bu dönemde tüketici kredileri 211 milyar lira artarken, kredi kartı borçlarındaki artış ise 25,3 milyar lira oldu.

• İktidarın, salgına karşı alınan önlemler nedeniyle işini kaybeden, işini kaybetmediği halde geliri azalan, zorunlu izne çıkarılan vatandaşlara temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bankalardan borçlanmayı adres göstermesi vatandaşların bankalara olan borcunun yılın ilk 11 ayında yüzde 40 oranında büyümesine yol açtı.

Milyonlarca dar gelirli vatandaş açlık sınırındaki ücretle geçinmeye çalışıyor. Elektrik ve doğalgaza gelen art arda zamlar sonucunda Asgari ücretli maaşının yüzde 25’ini, emekli yüzde 30’unu doğalgaz ve elektrik faturalarına yatırmak zorunda . Bunlara su, telefon internet, kira gibi giderlerini de eklediğimiz zaman vatandaşa karınlarını doyuracak karşılayacak bir şey kalmıyor.

Pandemi döneminde hemen hemen her kesimde sorunlar katlanarak artıyor.İktidar milletin derdine derman olmak zorunda. İşini kaybeden, işyerleri kapanan ve yoklukla mücadele edenlere mutlaka destek sağlanmalıdır.