Toplu taşıma araçlarının, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul etmesiyle ilgili genelgeye uymaya çalışan dolmuşçu esnafı son durakta inecekleri dolmuşa almayarak vatandaşları mağdur ediyor.

Korona virüsün olduğu bu günlerde çalışmak zorunda olan vatandaşlara bir darbe de dolmuşçu esnafından geldi. Dolmuşlara binmeye çalışan birçok vatandaş son durakta inecekse eğer dolmuşçuların kapasitem doldu alamam gibi sözlerine maruz kalıyor. Çalışmak zorunda olan vatandaşlar bu duruma koyulan yüzde 50’si oranında yolcu kabul kuralı gereği itiraz edemediği için bir sonrakini dakikalarca beklemek zorunda kalıyor.

Son durakta inecek vatandaşlar neden alınmıyor?

Bilindiği üzere korona virüsünün ortaya çıkması ile beraber İçişleri Bakanlığı yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul etmesiyle ilgili genelge yayımladı. Genelgeye uymaya çalışan dolmuşçu esnafı ise zarar etmemek adına son durakta inecek yolcuları almayarak sirkülasyonla zararını karşılamak istiyor. Zararı karşılamak adına yapılan bu hareket vatandaşı mağdur duruma düşürüyor. İşlerinden çıkan ve son durakta inecek birçok vatandaş yollarda saatlerce bekliyor. Dolmuşçuların son durakta inmek isteyen vatandaşları almamasının en önemli sebebi ise ara duraklarda inecek vatandaşları alarak o duraktan sonra ekstra yolcu alabilmek. Vatandaşlar dolmuşçuların kendilerince uyguladığı uygulamanın denetlenmesini istiyor.