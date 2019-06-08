Vatandaş reformları bekliyor (1)

31 Mart yerel seçimlerinden sonra açıklanan ancak bekleneni karşılayamayan yapısal dönüşüm reform paketi yine de bir umut olarak duruyor.

Yılın yarısı geçti, bayram geçti, seyran bitti, kaybedilecek zaman yok, ekonomiye odaklanalım, kısa sürede olabildiğince devreye sokulsun deniliyor ama gündeme getirilen bu reformların eski dönemlerde olduğu gibi yine tozlu dosyalarda kalmasından kaygılanılıyor.

Bu reform paketinden bugüne kadar sadece kamu bankalarına Hazine’den 28 milyar liralık sermaye aktarımı gerçekleşti. Geri kalanlar ise hayata geçirilmeyi bekliyor. Ekonomideki karamsar gidişata ne kadar derman olur bilemeyiz ama bu reform konularını hatırlatalım:

Kıdem Tazminatı ve BES: Öneri çalışanların kıdem tazminatları ile bireysel emeklilik sistemi (BES) kesintilerini bir fonda birleştirmek. Üzerinde çalışılıyor ama ne işçi ne işveren buna sıcak bakmıyor. Nedeni düzenli ve zorunlu yapılacak bu kesintilerin hem işveren maliyetleri hem de ücretlerden maaşlardan yapılacak kesintileri artıracağı yönündeki hesaplar.

Diğer ana neden ise böyle bir fonda ilk aşamada en az100 milyar, beş yıl içinde de trilyonlarca para toplanacak paranın verimli bir şekilde kullanılmaması örneğin iç borç ödemelerinde kullanılması kaygısı.

Vergi reformları: her dönem gündeme getirilen ve “vergiyi tabana yayacığız” sloganı ile lanse edilen bu defaki vergi reformlarında vergi reformlar arasında istisnaların ve muafiyetlerin azaltılması, doğrudan vergilerin artırılması, dolaysız vergilerin azaltılması öngörülüyor. Güya geçen Mayıs ayına kadar hazırlanacak ve Meclise sunulacaktı. Şimdilik bir kıpırdama yok.

Üstelik dolaysız vergileri azaltacağız derken bir düre önce cep telefonu alımlarında ortalama yüzde 50 oranında vergi getirilmişti.

Sorunlu krediler: bankacılık sisteminde gideren payını artıran sorunlu krediler için enerji, gayrimenkul gibi sektöre yönelik fonlar kurulacak. Bu fonlar bu kredileri satın alacak ve özellikle yabancı yatırımcılara satacak. Bu yolla banka bilançolarında giderek önemli bir kalem haline gelen batık sorunlu kredilerin tutarı azalacak.

Ayrıca, icra, haciz iflas, şirket tasfiyesi, konkordato gibi alanlarda hukuki süreçleri hızlandırmak yargıda değişiklikler yapılacak. Oldukça karışık bu konularda alacaklı borçlu ilişkilerinin ticaret yasaları çerçevesinde düzenlenme yapılması gerekiyor. Bununla birlikte mali ve para piyasalarına yönelik şeffaflık artırılacak

Sigortacılık: Bu alanda en önemli reform sektöre yönelik bankacılıkta olduğu gibi denetleme ve düzenleme kurlunun oluşturulması. Özellikle kıdem tazminatı ve BES’in bir fonda toplanması halinde sigortacılık sektörü önemli bir yükün altına gireceğinden sektörün işleyişi açısından önemli bir görev üstlenecek. açsında böyle bir kurul Hayvancılık: Hayvancılık alanında –ki bunun neresi yapısal reform, tartışılır- küçük baş hayvan sayınsın 47 milyondan 100 milyona çıkarılması planlanıyor. Amaç kırmızı ette fiyat istikrarı sağlamak e özellikle gıda enflasyonu ile mücadele etmek. Ancak bunun gerçekleşmesi için besicilere diğer teşvik ve desteklerin de genişletilmesi gerektiği tarım uzmanlarının ortak görüşü.

Vatandaş reformları bekliyor (2)

Önceki yazımızda 31 Mart yerel seçimlerinden sonra açıklanan ancak bekleneni karşılayamayan yapısal dönüşüm reform paketinin yine de bir umut olarak durduğunu belirterek bunların bir bölümünü hatırlatmıştık. Diğerlerine devam edelim:

Enflasyonla mücadele: bu konuda en önemli düzenleme tarım sektörü için olacak. Bu amaçla tarımda milli birlik projesi gerçekleştirilecek. Proje ile (neden milli ifadesi koyulduğunu anlayamadık) ürün çeşitlendirilmesi, bölgesel üretim, arz talep dengelenmesi gibi konularda, aracıların azaltılması gibi düzenlemeler içeriyor.

Sera A.Ş: tarım alanında yapılacak diğer bir düzenlemede seracılığın geliştirilmesi. Bunun için Tarım Kooperatifleri Birliği ile Sera A.Ş adında bir şirket kurulacak. Bu şirket ilk aşamada iki bin hektarda sera üretimine geçecek. Amaç yine taz meyve ve sebze fiyatları dengelemek.

Hal Yasası: enflasyonun artmasında en büyük neden olarak gösterilen gıda sektörü, buna bağlı tarımsal ürünlerde artışlar ve bu ürünlerin alım satımında aracılık yani komisyonların azaltılması için son bir yıldır gündeme getirilen Hal Yasası taslak halinde bile değil, bakanlıklar arasında gidip geliyor. Yılların yerleşik düzeni değiştirilse bile gerçek uygulamaya girmesi yıllar sürecek. O zamana kadar enflasyon ne olur, bilinmez.

Perakende Yasası. bu düzenleme de marketlerde yöresel ürünlerin satılması zorunlu hale gelecek. Marketler sadece kendi markalarını değil, diğer firmaların da ürettiği benzeri ürünleri satacaklar. Fazla zor gözükmeyen bu düzenleme de Ticaret Bakanlığında bekliyor.

Sosyal Güvenlik: bu alanda da primlerin artırılması, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mali dengelerinin iyileştirilmesi öngörülüyor. Buna karşın erken emekli olup da maaş bağlanmayan yani prim gün ödemeyi doldurup yaşa takılan binlerce insana ilişkin herhangi bir kolaylık öngörülmüyor, üstüne bu sayı her geçen gün artıyor.

Sanayi yerleştirme projesi: ithalata bağımlılığı azaltmak ve ileri teknolojileri desteklemek kapsamında 300 ürünün Türkiye’de üretilmesi amacıyla proje geliştirilecek ve Mayıs ayında açıklanacaktı. Herhangi bir gelişme yo.

Bununla birlikte ulaştırma, ihracat, Lojistik, turizm master planları da açıklanmayı bekliyor.

KAYNAK BELLİ DEĞİL

Tüm bunlar geçen 10 Nisan’da açıklandı ve üzerinden neredeyse iki ay geçti. Bazıları teknik olarak hiç zor olmayan bu yapısal reformlar neden bekletiliyor?

Bazıları için gelecek sonbahar ayları takvime bağlanmıştı ama bu gidişle her biri öngörülen zamanlama içinde gerçekleşmeyecek gibi.

Zamanında açıklansa yürürlüğe girse bile örneğin tarım, ihracat gibi sektörlerde sonuç almak yıllara yayılacak.

Ayrıca bunlar devası kaynak istiyor. Şu kıt zamanda bu paralar nereden bulunacak? Kamu sermayesi olsa bile bu paraların yine geri dönüşü uzun zaman alacak.

Vatandaşın günlük hayatına yakından dokunmayacak olsa bile mademki bunlar kamuoyuna vaat edildi, bir an öce gerçekleşmeli.