Vatandaş reformları bekliyor (1)

31 Mart yerel seçimlerinden sonra açıklanan ancak bekleneni karşılayamayan yapısal dönüşüm reform paketi yine de bir umut olarak duruyor.

Yılın yarısı geçti, bayram geçti, seyran bitti, kaybedilecek zaman yok, ekonomiye odaklanalım, kısa sürede olabildiğince devreye sokulsun deniliyor ama gündeme getirilen bu reformların eski dönemlerde olduğu gibi yine tozlu dosyalarda kalmasından kaygılanılıyor.

Bu reform paketinden bugüne kadar sadece kamu bankalarına Hazine’den 28 milyar liralık sermaye aktarımı gerçekleşti. Geri kalanlar ise hayata geçirilmeyi bekliyor. Ekonomideki karamsar gidişata ne kadar derman olur bilemeyiz ama bu reform konularını hatırlatalım:

Kıdem Tazminatı ve BES: Öneri çalışanların kıdem tazminatları ile bireysel emeklilik sistemi (BES) kesintilerini bir fonda birleştirmek. Üzerinde çalışılıyor ama ne işçi ne işveren buna sıcak bakmıyor. Nedeni düzenli ve zorunlu yapılacak bu kesintilerin hem işveren maliyetleri hem de ücretlerden maaşlardan yapılacak kesintileri artıracağı yönündeki hesaplar.

Diğer ana neden ise böyle bir fonda ilk aşamada en az100 milyar, beş yıl içinde de trilyonlarca para toplanacak paranın verimli bir şekilde kullanılmaması örneğin iç borç ödemelerinde kullanılması kaygısı.

Vergi reformları: her dönem gündeme getirilen ve “vergiyi tabana yayacığız” sloganı ile lanse edilen bu defaki vergi reformlarında vergi reformlar arasında istisnaların ve muafiyetlerin azaltılması, doğrudan vergilerin artırılması, dolaysız vergilerin azaltılması öngörülüyor. Güya geçen Mayıs ayına kadar hazırlanacak ve Meclise sunulacaktı. Şimdilik bir kıpırdama yok.

Üstelik dolaysız vergileri azaltacağız derken bir düre önce cep telefonu alımlarında ortalama yüzde 50 oranında vergi getirilmişti.

Sorunlu krediler: bankacılık sisteminde gideren payını artıran sorunlu krediler için enerji, gayrimenkul gibi sektöre yönelik fonlar kurulacak. Bu fonlar bu kredileri satın alacak ve özellikle yabancı yatırımcılara satacak. Bu yolla banka bilançolarında giderek önemli bir kalem haline gelen batık sorunlu kredilerin tutarı azalacak.

Ayrıca, icra, haciz iflas, şirket tasfiyesi, konkordato gibi alanlarda hukuki süreçleri hızlandırmak yargıda değişiklikler yapılacak. Oldukça karışık bu konularda alacaklı borçlu ilişkilerinin ticaret yasaları çerçevesinde düzenlenme yapılması gerekiyor. Bununla birlikte mali ve para piyasalarına yönelik şeffaflık artırılacak

Sigortacılık: Bu alanda en önemli reform sektöre yönelik bankacılıkta olduğu gibi denetleme ve düzenleme kurlunun oluşturulması. Özellikle kıdem tazminatı ve BES’in bir fonda toplanması halinde sigortacılık sektörü önemli bir yükün altına gireceğinden sektörün işleyişi açısından önemli bir görev üstlenecek. açsında böyle bir kurul Hayvancılık: Hayvancılık alanında –ki bunun neresi yapısal reform, tartışılır- küçük baş hayvan sayınsın 47 milyondan 100 milyona çıkarılması planlanıyor. Amaç kırmızı ette fiyat istikrarı sağlamak e özellikle gıda enflasyonu ile mücadele etmek. Ancak bunun gerçekleşmesi için besicilere diğer teşvik ve desteklerin de genişletilmesi gerektiği tarım uzmanlarının ortak görüşü. (Devamı Pazartesi)