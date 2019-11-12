Vatandaş icralık

2002’de 8 milyon olan icra ve iflas dosyaları, ekonomik krizin de etkisiyle 21 milyona kadar çıktı.
Vatandaş da perişan oldu.
Ekonomideki bozulmaya bağlı olarak kirasını, elektrik, su, doğal gaz ve telefon şirketlerine olan borçlarını ve taksitle aldığı ürünlerin bedelini ödeyemeyen ve borçlarından dolayı icralık olan vatandaşların sayısı da hızla artıyor
Türkiye’nin icra rekorunu nüfusa oranla Çorum elinde bulunduruyor. Yapılan araştırmada şehirde 399 bin kişinin icralık olduğu belirlendi.
Vatandaşların İcralık olduğu yetmiyormuş gibi yüksek harç bedelleri de ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek harçlar icra ile boğuşan vatandaşın cebini de yakıyor. Yargı harçları nedeniyle vatandaşlar mahkemelerde neredeyse “adım başı” para ödüyor.
İcra mahkemelerinde alacaklılar icra takibi başlatırken, daha sonra borçlu tarafından ödenmek üzere devlete bir kısım harçlar ödemekle yükümlü. Tüm bunlara avukatların aldıkları vekalet ücretinden ödedikleri Katma Değer Vergisi ve Gelir Vergisi de eklenince vatandaşın cebinden hatırı sayılacak bir miktar çıkıyor.
Borcunu ödeyemediği için icralık olan vatandaş icra harcı ve vekalet ücreti de ödemek zorunda kalınca iyice zorlanıyor.
Tüm Emekliler Derneği yöneticileri maaşların aynı kaldığını emeklilerin kredi kartı borçlarının sürekli artığını 673 bin kişinin kredi kartı borcunu ödeyemedikleri için haciz kıskacı altında olduğunu belirtiyor.
Türkiye’de her 3 kişiden birinin icralık olduğunu söyleye CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ekonominin tüm kesimlerinin bankalara olan kredi borcu 2.7 trilyon TL’yi aştı. Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 20 milyar lira oldu. 5 milyon üniversite mezunu da borç batağında” diyerek konuya dikkat çekti.
Bankalarda icraya düşmüş kredileri satın alan Hayat Varlık’ın Genel Müdürü Hilmi Güvenal da icrada dosyası bulunan insan sayısının 7 milyonu bulduğunu söyledi.
İcraya düşen kişilerin çoğunluğunu emekli işçi memurdun yanı sıra daha çok serbest meslek sahibi, turizm ve inşaat sektörü çalışanları ve tarımsal alandaki mevsimlik çalışanlar oluşturuyor.
2020 bütçesi de vatandaşlara fazla umut vermeyince, “işimiz Allah’a kaldı” demekten başka yol bulamıyor vatandaşlar…