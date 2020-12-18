Vatandaş, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yaptı

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-kORONAVİRÜSoronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla uygulanmaya başlanılan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 3’üncü haftaya girildi. Vatandaşlar iş yerleri kapanmadan önce alışverişlerini tamamlarken, ilk günlerde yaşanılan yoğunluğun azaldığı görüldü.

İstanbullular, 56 saat sürecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına hazırlandı. 21.00 itibarıyla başlayan ve pazartesi 05.00’e kadar sürecek kısıtlama öncesi vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için market, manav, kasap ve fırınlardan alışverişlerini tamamladı. Vatandaşlar, 20.00’e kadar açık olan iş yerlerinden ihtiyaçlarını temin ederken, kısıtlamaların başladığı ilk günlerde yaşanılan yoğunluğun azaldığı görüldü.