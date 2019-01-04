Vatandaş dövizini vermedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç ve dış borçlanma maliyetlerini azaltmak için dolara ve avroya bağlı tahvil ihraç etme kararı verdi.

Geçen Aralık ayı ortalarında başlayan talep toplamaya bireysel yatırımcıların ilgisi az olunca ihracın kapsamı genişletildi ve tüzel kişiler, yani şirketler ve kurumlar da işin içine dahil edildi. Piyasadaki faizlerinin altında ve bir yıllık vadeyle toplanacak dövizler için sabah akşam reklamlar yapıldı, ilanlar verildi.

Talep toplama 27 Aralık’ta sona erdi. Ancak kamuoyuna ne bir açıklama, ne bir duyuru, şu kadar para toplandı şeklinde bilgi verilmedi. En sonunda ne olup bittiğini Bakan Berat Albayrak’ın açıklamasından öğrendik.

Bakana göre, “döviz tahvil ihracından 1.1 milyar liralık hacme” ulaşılmış. Acaba biz mi yanlış anladık veya açıklama yanlış mı yazılmış diye Bakanın verdiği röportaj bandını izledik. Evet toplanan para da paranın cinsi de doğruydu,

Arkadaş, dövizle para topluyorsun açıklama lira üzerinden yapılıyor. Anlamak mümkün değil. Yine de para cinsinin yanlış telaffuz edilmiş ihtimalini unutmayalım ama duyduğumuzu değerlendirirsek belki de işin büyüklüğünü yansıtmak açısından lira üzerinden bir rakam verilmesi tercih edildi.

Bu tercihi rakamlar ortaya çıkıyor zaten. Aralık ayı kurlarına göre döviz tahvil ihracından toplanan para, dolar cinsinden yaklaşık 220 milyon, avro cinsinden yaklaşık 183 milyon.

PARALAR BANKA DÖVİZİNDE

Dahası, vatandaş Hazine’nin düşük faizine ve uzun vadesine itibar etmemiş olacak ki parasını liradan dövize çevirmiş.

Merkez Bankası’nın verilerine göre; 14-21 Aralık haftası yani dövizle tahvil çıkarma için talep toplandığı dönem, bankalardaki toplam yabancı para mevduatı 4.2 milyar dolar artmış. Tüm bankacılık sistemindeki bu tutarın gerçek kişilere ait hesaplardaki artış, dolarda 415 milyon, avroda 281 milyon. (Geri kalan tutar, diğer para cinslerine, altın hesaplarına, tüzel kişilere ve yabancılara ait).

Gerçek kişilerin dolar ve avro hesaplarındaki artış aynı dönemde Bakanlığın tahvil ihracında topladığı söylenen paranın üç katından fazla.

Sonuçta vatandaş Bakanlığın tahvillerinde yeterli getiri görmemiş olacak ki, Hazine’nin tahvili yerine gitmiş parasını bankalar üzerinden dövize çevirmiş.

Vatandaş niye dövize yatırım yapmış derseniz bir bildikleri varmış. Örneğin söz konusu dönemde avro alanların döviz karşılığı Türk Liraları sadece bu hafta başından buyana iki kuruşluk oynama ile yaklaşık 65 milyon lira arttı.

Eğer bu para Hazine kağıtlarına yatırılsaydı, getirisi belki biraz daha üstünde olacaktı ama tam bir yıl sonra.

Daha önce de belirttik: vatandaş iki defa döviz bozdurma seferberliğinde zarar etmişti. Çağrılar üzerine ucuza sattığı dövizin iki gün sonra değerlendiğini görünce şaşkına dönmüştü. Şimdi de dövizli işlemlere yasakların getirildiği dönemde Hazine’nin dövizle borçlanmaya çıkmasına anlam verememişti.

Ayrıca yurt dışı borçlanmalarında yüzde 7’leri aşan oranda faiz veren Hazine’nin kendi vatandaşlarına vergi ve stopajlar keserek net olarak piyasa oranlarının altında bir rakam teklif etmesi yadırganmıştı.

Sonuçta Hazine çok ciddi bir sınavdan ne yazık ki eli boş döndü. Hazine’nin belki de göz ardı ettiği bir konu var: Nasıl ki Türkiye eski Türkiye değilse vatandaş da eski vatandaş değil.

(Not: döviz tahvil ihracı için talep toplama 1 Şubat tarihine kadar uzatılmış. Meraklısına iletelim)