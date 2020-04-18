Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren işsiz vatandaşın telefon ve internetinin kesildiğini belirten Gürsel Tekin, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Tekin, “Koronavirüs salgını yüzünden zor günler geçirdiğimiz bu dönemde, kepenk indiren esnafın, işsiz kalan vatandaşın, telefon ve internet faturalarının ertelenmesi beklenirken, GSM operatörleri, birçok ilimizde faturasını ödeyemeyen vatandaşın mevcut borçları ertelemediği gibi, ödenmediği takdirde açma kapama bedeli alacaklarını abonelerine bildirmekle yarışıyorlar.” Dedi.



“Bu sıkıntılı süreçte esnaf kepenk indirdi, insanlar işsiz kaldı, üretim durdu, fabrikalar kapandı ama faturalar yine ertelenmedi. En azından üç aylık dönemde telefon ve internet faturalarının ödenmemesi, virüs salgını indirimi gibi katkılar yapması beklenen GSM şirketlerinden şu ana kadar ses seda çıkmış değil. Bırakın desteği, bazı GSM operatörlerinin fatura ödemeleri konusunda hukuki tüm haklarını seferber etmiş durumdalar.” Dedi.



Ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşların yüksek tutarlı faturaları ödemesinin mümkün olmadığını Tekin, GSM operatörlerine çağrıda bulundu. Böylesi bir durumda “Cumhurbaşkanından talimat almanıza gerek yok. Bu sıkıntılı süreçte esnaf kepenk indirdi, insanlar işsiz kaldı, üretim durdu. Hal böyle olunca salgın nedeniyle evden çalışan, uzaktan eğitimlerine devam eden kullanıcılar, internet ve telefon kullanımı da çok fazla arttı. Sanki ülkede salgın alarmı yokmuş her şey güllük gülistanlıkmış gibi duyarsız davranıyorsunuz. Bu nedenle bir kez olsun taşın altına elinizi koyun.

Zor günler geçiren bu insanlardan üç ay süreyle telefon ve internet ücreti almayın, batmazsınız” dedi

Tekin, ilk işiniz sosyal farkındalık kapmayası kapsamında tüm GSM müşterilerinin akıllı cihazlarında operatör adı olarak belirlenen yere “#EvdeKal TR” hashtag’i yerleştirdiniz. Bunun dışında da bir şey yapmadınız! Her yıl vatandaşın sırtından milyarlarca lira para kazanıyorsunuz. Deprem olur yetersiz kalırsınız, salgın olur uzaktan izlersiniz. Bu dönemde vatandaşın yanında olmayacaksınız da ne zaman olacaksınız” Özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde, vatandaşların internet ve telefon kullanımın yanı sıra, televizyon izleme oranları artıyor. Fırsatçılık değil farkındalık yaratın. Psikolojik olarak zor günler geçiren vatandaşların takipteki olan borçları için de aramaktan vazgeçin” dedi.