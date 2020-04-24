Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşlar borç ve krediden uzak durmaya çalışıyor. Bütçeleri iyice sarsılan vatandaşlar koronavirüsü nedeniyle borçlanmak yerine tüketim harcamalarını kısmak zorunda kaldı.

Gerçi vatandaş tüketici kredisi kullanmaya kalksa bankalar borç vermemek için ya çok yüksek faizler uyguluyor, ya da çeşitli engeller çıkartıyor.

Kredi kartlarıyla yapılan harcamalar korona salgınının başladığı Mart’ın ikinci haftasında 21.3 milyar lira iken Nisan’ın ikinci haftasında yani bir aylık dönemde 13.5 milyar liraya kadar geriledi.

Haftalık olarak izlenen kredi kartı harcamaları raporundaki verileri kamuoyu ile paylaşan CHP Ankara Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon üyesi Nihat Yeşil Türkiye’de covid-19 salgını nedeniyle vatandaşların kredi kartıyla yaptıkları tüketim harcamalarını yüzde 36.6 oranında azalttıklarını belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’e koronavirüsü salgını ile mücadele alınan önlemlerin yansımalarını değerlendirmesini istedim

Yeşil, vatandaşların kredi kartları ile yaptıkları harcamaların 13 Mart ile 10 Nisan tarihlerindeki değişimine dikkat çekerek: “Kredi kartlarıyla yapılan harcama ve ödemeler, 13 Mart haftasında 21,3 milyar lira iken, bu harcama ve ödemeler 10 Nisan haftasında 13,5 milyar liraya kadar gerilemektedir. Söz konusu haftalar itibariyle karşılaştırma yaptığımızda, benzin, motorin ve oto gaz harcamaları yüzde 43.1, giyim harcamaları yüzde 74.8, konaklama harcamaları yüzde 82.4, kuyumculuk harcamaları yüzde 75.8, mobilya harcamaları yüzde 47.9, sağlık – kozmetik harcamaları yüzde 56.4, havayolu harcamalarının ise yüzde 91.9 azaldığını görmekteyiz. Kredi kartı harcamalarındaki bu değişimler salgından korunmak için alınan önlemler ve yürürlüğe konulan idari kararlar bu sektörlerdeki çalışanları derinden etkilemektedir. İktidar bu sektörlerde çalışanlara yönelik yeni destek uygulamalarını hayata geçirmelidir.” dedi

AK Parti iktidarının, Kovit-19 virüs salgınının yol açtığı ekonomik kriz nedeniyle gelir kaybına uğrayan vatandaşlarımızı, zararlarını “bankalara daha çok borçlanarak aşmaları” yönünde teşvik ettiğini ileri süren Nihat Yeşil “ İktidar bir taraftan da bankaları borç vermeye zorlamaktadır. Bu zor günlerde, vatandaşlarımız, borçlanmak yerine tüketim harcamalarını, dolayısıyla borçlarını azaltmayı tercih etmektedir.” diyerek vatandaşların içinde bulunduğu zor durumu gözler önüne serdi .

Zaten bir ekonomik kriz içindeyken bir de koronavirüs salgını ile karşı karşıya kalan vatandaşlar da“ Normal zamanda bile borçlarımızı güçlükle ödüyorduk.Şimdi ise bizlere bu krizi kredi kullanarak ve borçlanarak aşmamızı telkin ediyorlar. Bizler zaten borcu borçla çeviriyorduk. Bu krizde tuzu biberi oldu. Yediğimizden içtiğimizden kestik. Daha ne yapalım. Korona belası bir an önce sonlanır da bu zor günler geçer bizler de biraz rahat nefes alabiliriz.”diyerek temennilerini dile getiriyorlar.

Umarım, tüm dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen korona belasından bir an önce kurtulur, normal yaşama döneriz