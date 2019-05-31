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31 Mayıs 2019
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Vaşak, bu kez Tunceli merkezde

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Türkiye’de vaşak popülasyonunun en yoğun olduğu Tunceli’de, daha önce kırsalda görülen vaşak, bu kez kent merkezinde görüntülendi.

Nesilleri tükenmek üzere olduğu için dünyada ve Türkiye’de birinci derecede koruma altında olan ve ‘nesli tükenme tehlikesi altında olan türler’in (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli merkezdeki Batman Mahallesi’nde görüntülendi. Mahalle sakini İlhan Polat tarafından görüntülenen vaşağın, ağaçlıklar arasında av aradığı tahmin edildi. Vaşağı uzun süre izlediğini ve daha sonra cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini anlatan Polat, “Çok heyecanlandım. Evimizin yakınına kadar geldi. Ben de görüntüledim, mutlu oldum. Bir süre izledim sonra ormanlık alana girerek kayboldu” dedi.

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