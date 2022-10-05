VAROL: BARINMA KRİZİ İNSANA YARAŞIR ŞEKİLDE ÇÖZÜLMELİDİR

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Yüksek kiralar üniversitelilerin de barınma sorunu yaşamasına neden oluyor. Ev tutan öğrenciler, kirayı bölüşmek için kalabalık ve kötü durumlardaki evlerde kaldıklarını ifade ediyor. KYK yurtlarında ise odalardaki yatak sayıları arttırılıyor. TTB Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu Başkanı Gamze Varol, kalabalık ortamlarda yaşamanın sağlık açısından yarattığı riskleri Sonsöz Gazetesi’ne anlattı.

MERVE SABCIOĞLU

Son dönemde özellikle büyükşehirlerde artan kiralardan en çok etkilenen kesimlerden biri de üniversiteliler. Uzun yıllardır ücretsiz, nitelikli barınma talep eden üniversite öğrencileri geçtiğimiz yıl Yurtsuzlar Hareketi, Barınamıyoruz Hareketi gibi platformlarda bir araya gelerek zaten barınmakta zorlanan öğrencilerin kira artışlarıyla birlikte daha da zor durumda kaldıklarını ses getiren eylemler yaparak duyurmaya çalıştı. Öğrencilerin barınma sorununa karşılık KYK yurtlarındaki yatak kapasiteleri ranzalar ve ek yataklarla arttırıldı. Evde tutarak yaşamını sürdüren bazı üniversite öğrencileri ise rutubetli, sağlıksız evlerde, kalabalık yaşamak zorunda kalabiliyor.

Daha önce Sonsöz Gazetesi’ne konuşan Yurtsuzlar Hareketi üyesi Hacettepe Üniversitesi öğrencisi bir kadın “Öğrenciler asla ev bulamıyorlar. Fahiş fiyatlı evler, rutubetli zemin katlar, kotta, ışık almayan, güneş görmeyen evlerde yaşıyoruz. Odalarda ikişer ikişer kalmak zorundayız kirayı bölüşmek için” ifadelerini kullanmıştı.

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“SAĞLIĞI BÜTÜNCÜL OLARAK DEĞERLENDİRMEK GEREKİR”

Türk Tabipler Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu Başkanı ve Temiz Hava Hakkı Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Gamze Varol, öğrencilerin barınma sorunlarının onların sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak olumsuz etkileyecek çok sayıda risk etmenini içerdiğini ifade etti ve şunları söyledi:

“Kalacak yer bulamamak ya da bulduğu yerde okumaya çalışmak mı? Bu nedenlerle okuyamamak mı? Bunlar bireyin ve hatta giderek tüm toplumun geleceğini şekillendirecek önemli yaşamsal ve güvenlik soru ve sorunlarıdır. Sağlığı bütüncül olarak değerlendirmek gerekir. Öğrencilerin, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden iyi, sağlıklı olabilmesi, kendini gerçekleştirebilmesi için sağlıklı, güvenli barınma ortamlarına ihtiyacı var. Çünkü barınmak; nefes almak, yemek yemek gibi temel bir ihtiyaç. Kalacak yer bulamamak, açıkta kalmak ciddi bir güvenlik sorunu ancak barınmak için bulunan yerlerin niteliği de sağlığımızı doğrudan ve dolaylı olarak etkiliyor. Yaşanan barınma krizi, ekonomik kriz ile birleşince öğrencilerin ya fiziksel şartları çok kötü yerlerde (ev/yurt ve apartlar vb) kaldığı ya da görece daha iyi durumda yerlerde yüksek kiraları ödeyebilmek için ortamın kapasitesinin çok üzerinde bir arada kaldığına şahit oluyoruz.

Kalabalık ortamlarda yaşamak hem solunum yoluyla bulaşan hem de vektörler ve temas ile bulaşan hastalıkları arttırma riskine sahip. Aynı zamanda psikososyal risk faktörleri açısından da sıkıntılı.”

“TEMAS VE VEKTÖRLERLE BULAŞAN HASTALIKLARIN BULAŞMA RİSKİN ARTTIRABİLİR”

Varol, pandeminin tam olarak bitmediğini hatırlattı ve kış aylarında kapalı ortamda solunum yolu hastalıklarının ve hem covid-19 hem de başka virüslerin yayılmasının kolaylaştığını ifade etti ve şöyle devam etti:

“Ayrıca ortak kullanım alanlarında fazla insanın bulunmasıyla -ki burada kısıtlı olanakları olan öğrencilerden söz ediyoruz- hijyen ve sanitasyon uygulamalarında aksamalar yaşanması beklenir. Aynı ortamda kalan çok sayıda öğrencinin ortak tuvalet, banyo kullanımı, yeterince temizlik malzemesinin temin edilememesi, temizliğin gerektiğince sık ve özenli yapılamayışı, kimi kişisel eşyaların paylaşılması zorunluluğu vb. durumlar temas (hepatit B, hepatit C, idrar yolları enfeksiyonları, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar) ve vektörlerle (pire, uyuz, bit vb.) bulaşan hastalıkların görülme ve bulaşma riskini arttırabilir.

“SOĞUK, NEMLİ ORTAM İLERDE KAS İSKELET SİSTEMİ SORUNLARINA YOL AÇABİLİR”

Kalınan ortam yeterince ısınmıyorsa soğuk, nemli ortam ilerde kas iskelet sistemi sorunlarına yol açabilir. Ek olarak rutubetli ortamlar mantar, küf üremesi için uygun ortamlardır. Bu ortamlar iç ortam hava kirliliğinin yüksek olduğu ortamlardır. Bu tip ortamlar allerjik reaksiyonlardan ciddi solunum yolu rahatsızlıklarına kadar geniş bir yelpazede solunum yolu hastalıklarına neden olabilir, sağlık kuruluşlarına başvuru ve okula devamsızlıklar da artış bekleriz. Ayrıca kalınan ortamda tütün ve tütün mamulleri de kullanılıyorsa, iç ortam hava kirliliği daha da artacak, hem tütün mamulünü kullanan hem de pasif olarak dumandan etkilenen öğrencilerin etkilenimi daha da artacaktır. Bu durumda eğer öğrencinin önceden astım vb. gibi başka bir solunum sistemi hastalığı da varsa kısa ve uzun vadede çok ciddi solunum sistemi sorunları yaşayabilir”

“BU KÜÇÜCÜK ORTAMLARDA RUHSAL SAĞLIK DA OLUMSUZ ETKİLENİR”

Sağlığı bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak düşünmek gerektiğinin altını çizen Varol şunları söyledi:

“Geleceğimizi teslim edeceğimiz öğrenci gençlerimiz için sağlıklı ve güvenli, barınma koşulları ve yaşam alanları sağlanmalıdır. Hem barınma hem yaşam alanı! Yani bu çocukların yaşam alanları, kendilerini gerçekleştirecek özel alanları yok. Örneğin biri gece ders çalışacak, biri müzik dinleyecek… Bu küçücük ortamlarda sadece fizik sağlık değil ruhsal sağlık da olumsuz etkilenir. Öğrencinin çalışmak için sessiz bir ortama ihtiyacı olduğu kadar, dinlenmeye de yalnız kalmaya da ihtiyacı vardır. Bunlar lüks değil, modern mimari teknikleri ile kolayca sağlanabilecek, gerekli şeyler. Ama biz şu an bu barınma krizi nedeniyle bu çıtayı çok düşürdük. Bunları konuşamıyoruz bile…”

“BARINMA KRİZİNİN İNSANA YARAŞIR ŞEKİLDE ÇÖZÜLMESİ LAZIM”

“Esas sorun bu barınma krizinin çözülmesi. Her öğrencinin hak ettiği, nitelikli barınma ortamı ve yaşam alanının sağlanması. Eğer bunu sağlayabilirsek zaten gençliğin geleceğini ve sağlığını olumsuz etkileyecek pek çok fiziksel ve toplumsal tehlikenin önüne geçeriz” ifadelerini kullanan Varol, şöyle devam etti:

“Her şeyden önce bu öğrenci nerede kiminle hangi yurtta kalacak, kamu yurdunda yer bulamazsa nerede kalacak? Bedelini nasıl ödeyecek? Süreç ne kadar denetleniyor? Hatta denetleniyor mu? Çocuklarımız, gençlerimiz daha nitelikli ortamlarda yaşamayı ve ders çalışmayı hak ediyorlar. Herkes bunu hak ediyor. Bu barınma krizinin insana yaraşır şekilde çözülmesi lazım.

Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları herkes sorunu bir yerinden ele alarak kendince bir şekilde çözmeye çalışıyor ama sorunun çözümü bellidir.

Sosyal devlet anlayışıyla öğrencilerin barınma sorununun kamu erki tarafından hızla, planlı, sistematik ve organize bir şekilde çözülmesi gerekir. Ücretsiz, sağlıklı ve güvenli, barınma ve ders çalışma ortam ve koşulları yaratılmalıdır. Öğrencilerin yaşam alanlarının sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi, kamu/özel yurtların hem niteliksel olarak geliştirilmesi hem niceliksel olarak sayılarının arttırılması, var olanların ücret, barınma koşulları ve olanaklar açısından geliştirilmesi ve sürecin ivedilikle denetlenmesi gereklidir”.