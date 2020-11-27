Varlık Fonu toplantısı başladı -1

Yazar
-
0
0

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı başladı.  
Vahdettin Köşkü’nde saat 19.00’da başlayan toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

(FOTOĞRAF)
 

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri