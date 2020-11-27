Varlık Fonu toplantısı başladı -1

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı başladı.
Vahdettin Köşkü’nde saat 19.00’da başlayan toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Darıca Belediyesi tarafından, koronavirüse yakalanarak evlerinde karantinaya alınan ailelere sıcak yemek götürülmeye başlandı. Uygulamanın ilk gününde 750 kişiye yemek...
Hüsnü Ümit AVCI- Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta çıplak olarak bırakıldığı boş arsada soğuk hava nedeniyle hipotermiye giren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bebeğin annesinin ifadesine...
Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tramvay yolcularına anonsla cep telefonundan görüşme yapmamaları ve birbirleriyle konuşmamaları uyarısında bulunuluyor.
Kayseri'de koronavirüs ile mücadele kapsamında halk sık sık uyarılıyor....